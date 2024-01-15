США допоможуть НАЗК моніторити активи і спосіб життя держслужбовців - Новіков

Експерти із Сполучених Штатів допоможуть українським колегам удосконалити та покращити унікальну процедуру, яка стосується моніторингу способу життя державних службовців, оскільки крім України її застосовують лише у США.

Про це розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, дана процедура дозволяє ідентифікувати випадки користування держслужбовцем майна, яке не задеклароване і не відповідає рівню його доходів та способу життя, або яке оформлено на близьких родичів.

"Нещодавно я зустрічався з головою американської податкової Internal Revenue Service, під час якої домовились, що США допоможуть українським спеціалістам із моніторингу способу життя стати ще більш професійними у виявленні необґрунтованих активів декларантів, у тому числі за кордоном", - каже він.

Новіков розповів, що до САП вже направлено 31 такий матеріал для конфіскації таких необґрунтованих активів у ході розслідування кримінального провадження.

Голова НАЗК додав, що для роботи його агентству, команда має орієнтуватись на зменшення кількості корупціонерів та прийти до культури доброчесності. Він вважає, що місія НАЗК – побудувати доброчесну владу та справедливе суспільство.

За словами Новікова, на сьогодні НАЗК видав 157 тисяч довідок про перевірку поданих декларацій за 2021 та 2022 роки.

"Тобто це свідчить про те, що вже мінімум 150 тисяч фінансово доброчесних публічних службовців працюють на благо України та її громадян. Але подача декларацій триває, і перевірки також. Декларації з високим ступенем ризику будуть проходити повні перевірки, контроль повноти їх заповнення, а посадовці, спосіб життя яких не збігається зі статками, зазначеними у декларації, пройдуть моніторинг способу життя", - резюмував він.

Відновлення декларування в Україні

Нагадаємо, 10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у відповідь на вимогу закону№ 3384-ІХ, відкрило цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.

Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.