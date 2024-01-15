США помогут НАПК мониторить активы и образ жизни госслужащих - Новиков

Эксперты из Соединенных Штатов помогут украинским коллегам усовершенствовать и улучшить уникальную процедуру, которая касается мониторинга образа жизни государственных служащих, поскольку, кроме Украины, ее применяют только в США.

Об этом рассказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью "Укринформу".

По его словам, данная процедура позволяет идентифицировать случаи пользования госслужащим имущества, которое не задекларировано и не соответствует уровню его доходов и образа жизни или оформлено на близких родственников.

"Недавно я встречался с главой американской налоговой Internal Revenue Service, во время которой договорились, что США помогут украинским специалистам по мониторингу образа жизни стать еще более профессиональными в выявлении необоснованных активов декларантов, в том числе за рубежом", – говорит он.

Новиков рассказал, что в САП уже направлен 31 такой материал для конфискации таких необоснованных активов в ходе расследования уголовного производства.

Председатель НАПК добавил, что для работы его агентству команда должна ориентироваться на уменьшение количества коррупционеров и прийти к культуре добродетели. Он считает, что миссия НАПК – построить добродетельную власть и справедливое общество.

По словам Новикова, на сегодняшний день НАПК выдал 157 тысяч справок о проверке поданных деклараций за 2021 и 2022 годы.

"То есть это свидетельствует о том, что уже минимум 150 тысяч финансово добродетельных публичных служащих работают во благо Украины и ее граждан. Но подача деклараций продолжается, и проверки тоже. Декларации с высокой степенью риска будут проходить полные проверки, контроль полноты их заполнения, а должностные лица, образ жизни которых не совпадает с состоянием, указанным в декларации, пройдут мониторинг образа жизни", - резюмировал он.

Восстановление декларирования в Украине

Напомним, 10 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в ответ по требованию закона № 3384-ІХ открыло круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.

В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями определенных групп граждан.

Парламент проголосовал за возобновление е-декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.