Акции Airbnb упали более чем на 15%: в чем причина

Стоимость акций сервиса по аренде жилья Airbnb снизилась почти на 16% после объявления компании об ожидаемом снижении доходов в третьем квартале. Причиной тому является замедление спроса в США и сокращение сроков бронирования, что привело к снижению цен на акции. Об этом сообщает Reuters.

Сокращение срока бронирования может указывать на то, что потребители бронируют путешествия в последнюю минуту из-за растущей неопределенности и осторожности в расходах.

Внутренние путешествия в США с начала года испытывают давление, поскольку все больше американцев стали более осторожными по поводу расходов на путешествия из-за опасений по поводу экономической ситуации.

В то же время Airbnb ожидает роста количества забронированных ночей на 6-8% в третьем квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако это будет меньше, чем рост в 8,7%, который компания зафиксировала во втором квартале.

Кроме Airbnb, которая сообщила о сокращении срока бронирования на мировом уровне, аналогичные данные также предоставила компания Booking.

Кроме того, в прошлом месяце Booking сообщил о резком росте случаев мошенничества в аренде жилья, связанного с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Компания отмечает, что за последние 18 месяцев количество таких случаев увеличилось в 6-10 раз.

Отмечается, что мошенники используют ИИ для создания правдоподобных электронных писем и поддельных ссылок на бронирование, что затрудняет их обнаружение. Эти атаки часто ориентированы на платформы, такие как Booking.com и Airbnb, где пользователи размещают свои предложения по поводу жилья.

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