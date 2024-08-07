Акції Airbnb впали на понад 15%: у чому причина

Вартість акцій сервісу з оренди житла Airbnb знизилася майже на 16% після оголошення компанії про очікуване зниження доходів у третьому кварталі. Причиною цього є уповільнення попиту в США та скорочення термінів бронювання, що призвело до зниження цін на акції. Про це повідомляє Reuters.

Скорочення терміну бронювання може вказувати на те, що споживачі бронюють подорожі в останню хвилину через зростаючу невизначеність і обережність у витратах.

Внутрішні подорожі в США з початку року зазнають тиску, оскільки дедалі більше американців стали більш обережними щодо витрат на подорожі через побоювання щодо економічної ситуації.

Водночас Airbnb очікує зростання кількості заброньованих ночей на 6-8% у третьому кварталі цього року порівняно з тим самим періодом минулого року. Однак, це буде менше, ніж зростання у 8,7%, яке компанія зафіксувала у другому кварталі.

Додамо, окрім Airbnb, яка повідомила про скорочення терміна бронювання на світовому рівні, аналогічні дані також надала компанія Booking.

Крім того, минулого місяця Booking повідомив про різке зростання випадків шахрайства в оренді житла, пов'язаного з використанням штучного інтелекту (ШІ). Компанія зазначає, що за останні 18 місяців кількість таких випадків збільшилася в 6-10 разів.

Зазначається, що шахраї використовують ШІ для створення правдоподібних електронних листів і підроблених посилань на бронювання, що ускладнює їх виявлення. Ці атаки часто націлені на платформи, такі як Booking.com і Airbnb, де користувачі розміщують свої пропозиції з приводу житла.

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