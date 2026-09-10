Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Ивано-Франковска по состоянию на сентябрь 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в сентябре 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 42%, тогда как двухкомнатные квартиры подорожали на 44%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало сентября 2026 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале августа в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 20 200 грн, то к середине сентября средняя цена аренды «однушек» поднялась до 22 400 грн, то есть на 10,9%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (желтый график) — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 22 000–24 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (около 23) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000 грн — именно по такой цене выставлено 25,6% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске поднялась. В начале августа 2026 года средняя цена аренды двухкомнатных квартир составляла 24 700 грн, а к середине сентября рынок аренды предлагает 26 900 грн в месяц, то есть на 8,9% больше.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 24) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 22 800 грн — именно по такой цене выставлено 15,6% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с предыдущим месяцем цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске изменилась. В начале августа 2026 года аренда «трешки» стоила в среднем около 24 800 грн, а к середине сентября цена поднялась до 31 400 грн, то есть на 26,6%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 30 000–35 000 грн. Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (около 9) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 27 200 грн — именно по такой цене выставлено 17,9% всех трехкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

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