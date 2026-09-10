Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Івано-Франківська станом на вересень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 42%, тоді як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 44%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Станом на початок вересня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську змінилася порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку серпня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 20 200 грн, то на середині вересня середня ціна оренди «однушок» піднялася до 22 400 грн, тобто на 10,9%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 22 000–24 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 23) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000 грн — саме за такою ціною виставлено 25,6% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську — вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську піднялася. На початку серпня 2026 року середня ціна на оренду двокімнатних квартир становила 24 700 грн, а на середині вересня ринок оренди пропонує 26 900 грн за місяць, тобто на 8,9% більше.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 24) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 22 800 грн — саме за такою ціною виставлено 15,6% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську — вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Порівняно з попереднім місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську змінилася. На початку серпня 2026 року оренда «трьошки» вартувала в середньому близько 24 800 грн, а на середину вересня ціна піднялася до 31 400 грн, тобто на 26,6%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 30 000–35 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 9) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 27 200 грн — саме за такою ціною виставлено 17,9% усіх трикімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську — вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

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