RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,65

+0,18

EUR

51,99

+0,35

Готівковий курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,19

51,96

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Нерухомість
Дата публікації

Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 (інфографіка)

Івано-Франківськ
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Івано-Франківська станом на вересень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 42%, тоді як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 44%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Станом на початок вересня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську змінилася порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку серпня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 20 200 грн, то на середині вересня середня ціна оренди «однушок» піднялася до 22 400 грн, тобто на 10,9%.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 22 000–24 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 23) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на вересень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000 грн — саме за такою ціною виставлено 25,6% усіх однокімнатних квартир.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську — вересень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську піднялася. На початку серпня 2026 року середня ціна на оренду двокімнатних квартир становила 24 700 грн, а на середині вересня ринок оренди пропонує 26 900 грн за місяць, тобто на 8,9% більше. 

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 24) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на вересень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 22 800 грн — саме за такою ціною виставлено 15,6% усіх двокімнатних квартир.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську — вересень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Порівняно з попереднім місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську змінилася. На початку серпня 2026 року оренда «трьошки» вартувала в середньому близько 24 800 грн, а на середину вересня ціна піднялася до 31 400 грн, тобто на 26,6%. 

Фото 8 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 30 000–35 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 9) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на вересень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 27 200 грн — саме за такою ціною виставлено 17,9% усіх трикімнатних квартир.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську — вересень 2026
Інфографіка: m2bomber

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:

  • Ціни на оренду квартир у Києві у вересні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир у Львові у вересні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026 (інфографіка).

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності