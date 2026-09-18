UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Наличный курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,95

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Недвижимость
Дата публикации

Цены на первичке в Киеве в сентябре 2026 (инфографика)

Киев
Цены на первичке в Киеве в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Киева по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор цен на новостройки в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на новостройки в Киеве в сентябре 2026

По состоянию на сентябрь 2026 года первичный рынок Киева демонстрирует умеренный рост, который сохраняется уже несколько месяцев подряд. По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках столицы в среднем выросла на незначительный процент. Цены за квадратный метр на сентябрь такие:

  • Эконом — около 39 200 грн (снижение примерно на 1% за год);
  • Комфорт — около 55 200 грн (рост примерно на 16% за год);
  • Бизнес — 80 700 грн (рост примерно на 11% за год).

На рынок продолжают влиять государственные ипотечные программы, активность застройщиков и ограниченный объем нового ввода жилья в эксплуатацию. Подробнее ситуацию по районам и ценам рассмотрим ниже.

Цены на новостройки в Киеве по районам

Самые дорогие квартиры в новостройках, как и прежде, сосредоточены в центральных районах столицы. К наиболее дорогим районам для покупки первичной недвижимости в сентябре относятся:

  • Печерский — 130 000 грн/кв. м;
  • Шевченковский — 80 700 грн/кв. м;
  • Подольский — 70 300 грн/кв. м.

К районам со средним ценовым сегментом на первичном рынке в сентябре 2026 относятся:

  • Оболонский — 61 300 грн/кв. м;
  • Голосеевский — 63 100 грн/кв. м;
  • Святошинский — 58 300 грн/кв. м;
  • Соломенский — 57 000 грн/кв. м.
Фото 2 — Цены на первичке в Киеве в сентябре 2026 (инфографика)
Медиана цены квадратного метра в новостройках по районам Киева — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее доступное жилье на первичном рынке Киева традиционно можно найти в таких районах:

  • Дарницкий — 53 000 грн/кв. м;
  • Днепровский — 50 900 грн/кв. м;
  • Деснянский — 38 100 грн/кв. м.

В Киевской агломерации также сохраняются более доступные предложения:

  • Ирпень — 51 500 грн/кв. м;
  • Вишневое — 50 000 грн/кв. м;
  • Вышгород — 40 200 грн/кв. м;
  • Софиевская Борщаговка — 45 900 грн/кв. м;
  • Гатное — 44 800 грн/кв. м;
  • Крюковщина — 44 400 грн/кв. м;
  • Петропавловская Борщаговка — 46 000 грн/кв. м;
  • Борисполь — 40 700 грн/кв. м;
  • Буча — 42 600 грн/кв. м;
  • Бровары — 38 500 грн/кв. м;
  • Гостомель — 38 100 грн/кв. м.

Таким образом, на первичном рынке недвижимости Киевской области наблюдается постепенное увеличение разрыва между ценами в центральных и периферийных районах Киева. На это могут влиять как стоимость земли, так и разный уровень спроса на жилье в конкретных локациях.

Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Киева в сентябре 2026 представлены в следующих сегментах:

  • Премиум-класс — 158 000 грн/кв. м;
  • Бизнес-класс — 80 700 грн/кв. м.
Фото 3 — Цены на первичке в Киеве в сентябре 2026 (инфографика)
Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья в Киеве — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

  • Комфорт-класс — 55 200 грн/кв. м;
  • Эконом-класс — 39 200 грн/кв. м.

Премиум-класс, как и прежде, остается самым дорогим сегментом первичного рынка. Эконом-, комфорт- и бизнес-классы, напротив, удерживаются в более низком ценовом диапазоне с умеренной динамикой.

Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву

По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра на первичном рынке Киева в сентябре 2026 года составляет около 62 000 грн. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жилье остается государственная программа кредитования и ипотеки «єОселя».

Фото 4 — Цены на первичке в Киеве в сентябре 2026 (инфографика)
Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Киева

Согласно данным M2Bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Киева составляет 21 600 грн. Речь идет не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: на этот диапазон приходится 9,8% всех объявлений, что соответствует сегменту эконом-класса.

Фото 5 — Цены на первичке в Киеве в сентябре 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Киева по состоянию на сентябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber.com

Читайте также информацию об актуальных ценах на недвижимость в материалах:

  • Цены на первичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика);
  • Цены на первичке во Львове в сентябре 2026 (инфографика);
  • Цены на первичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика).

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности