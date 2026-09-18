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Цены на первичке в Киеве в сентябре 2026 (инфографика)
Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Киева по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор цен на новостройки в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на новостройки в Киеве в сентябре 2026
- Цены на новостройки в Киеве по районам
- Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья
- Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву
- Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Киева
Как изменились цены на новостройки в Киеве в сентябре 2026
По состоянию на сентябрь 2026 года первичный рынок Киева демонстрирует умеренный рост, который сохраняется уже несколько месяцев подряд. По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках столицы в среднем выросла на незначительный процент. Цены за квадратный метр на сентябрь такие:
- Эконом — около 39 200 грн (снижение примерно на 1% за год);
- Комфорт — около 55 200 грн (рост примерно на 16% за год);
- Бизнес — 80 700 грн (рост примерно на 11% за год).
На рынок продолжают влиять государственные ипотечные программы, активность застройщиков и ограниченный объем нового ввода жилья в эксплуатацию. Подробнее ситуацию по районам и ценам рассмотрим ниже.
Цены на новостройки в Киеве по районам
Самые дорогие квартиры в новостройках, как и прежде, сосредоточены в центральных районах столицы. К наиболее дорогим районам для покупки первичной недвижимости в сентябре относятся:
- Печерский — 130 000 грн/кв. м;
- Шевченковский — 80 700 грн/кв. м;
- Подольский — 70 300 грн/кв. м.
К районам со средним ценовым сегментом на первичном рынке в сентябре 2026 относятся:
- Оболонский — 61 300 грн/кв. м;
- Голосеевский — 63 100 грн/кв. м;
- Святошинский — 58 300 грн/кв. м;
- Соломенский — 57 000 грн/кв. м.
Наиболее доступное жилье на первичном рынке Киева традиционно можно найти в таких районах:
- Дарницкий — 53 000 грн/кв. м;
- Днепровский — 50 900 грн/кв. м;
- Деснянский — 38 100 грн/кв. м.
В Киевской агломерации также сохраняются более доступные предложения:
- Ирпень — 51 500 грн/кв. м;
- Вишневое — 50 000 грн/кв. м;
- Вышгород — 40 200 грн/кв. м;
- Софиевская Борщаговка — 45 900 грн/кв. м;
- Гатное — 44 800 грн/кв. м;
- Крюковщина — 44 400 грн/кв. м;
- Петропавловская Борщаговка — 46 000 грн/кв. м;
- Борисполь — 40 700 грн/кв. м;
- Буча — 42 600 грн/кв. м;
- Бровары — 38 500 грн/кв. м;
- Гостомель — 38 100 грн/кв. м.
Таким образом, на первичном рынке недвижимости Киевской области наблюдается постепенное увеличение разрыва между ценами в центральных и периферийных районах Киева. На это могут влиять как стоимость земли, так и разный уровень спроса на жилье в конкретных локациях.
Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья
Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Киева в сентябре 2026 представлены в следующих сегментах:
- Премиум-класс — 158 000 грн/кв. м;
- Бизнес-класс — 80 700 грн/кв. м.
Наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:
- Комфорт-класс — 55 200 грн/кв. м;
- Эконом-класс — 39 200 грн/кв. м.
Премиум-класс, как и прежде, остается самым дорогим сегментом первичного рынка. Эконом-, комфорт- и бизнес-классы, напротив, удерживаются в более низком ценовом диапазоне с умеренной динамикой.
Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву
По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра на первичном рынке Киева в сентябре 2026 года составляет около 62 000 грн. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жилье остается государственная программа кредитования и ипотеки «єОселя».
Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Киева
Согласно данным M2Bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Киева составляет 21 600 грн. Речь идет не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: на этот диапазон приходится 9,8% всех объявлений, что соответствует сегменту эконом-класса.
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