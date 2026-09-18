Цены на первичке во Львове в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Львова по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор цен на новостройки в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на новостройки во Львове в сентябре 2026

По состоянию на сентябрь 2026 года первичный рынок Львова продолжает демонстрировать рост цен. По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках города комфорт-класса остается примерно на 23% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бизнес-класса — на 20%. Цены за квадратный метр на сентябрь выглядят следующим образом:

Комфорт — 61 600 грн/кв. м;

Бизнес — 69 700 грн/кв. м.

Таким образом, Львов и в дальнейшем остается одним из наиболее активных рынков первичной недвижимости в Украине. На это влияет стабильный спрос со стороны переселенцев, развитая инфраструктура города, а также активность застройщиков, которые продолжают выводить новые объекты на рынок. Подробнее ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.

Цены на новостройки во Львове по районам

Медианы цены квадратного метра в новостройках по районам Львова

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и престижных районах города. Лидером среди самых дорогих районов для покупки первичной недвижимости остается:

Галицкий — 122 000 грн/кв. м.

К районам со средним ценовым сегментом на первичном рынке в сентябре 2026 относятся:

Лычаковский — 76 200 грн/кв. м;

Франковский — 74 000 грн/кв. м;

Железнодорожный — 71 000 грн/кв. м.

Наиболее доступное жилье на первичном рынке Львова можно найти в таких районах:

Сиховский — 66 800 грн/кв. м;

Шевченковский — 65 000 грн/кв. м.

Несмотря на то, что Сиховский район традиционно считается более доступным, он активно застраивается и демонстрирует один из самых высоких темпов роста цен среди всех районов города.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Львова в сентябре 2026 представлены в следующих сегментах:

Премиум-класс — 121 000 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 69 700 грн/кв. м.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья во Львове — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

Комфорт-класс — 61 600 грн/кв. м;

Эконом-класс — 42 000 грн/кв. м.

Премиум-класс, как и прежде, остается самым дорогим сегментом первичного рынка. Цены на жилье бизнес- и комфорт-классов поддерживаются спросом как со стороны местных покупателей, так и переселенцев из восточных регионов страны. Эконом-класс, в свою очередь, остается наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом.

Медиана цены квадратного метра в новостройках по Львову

По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра на первичном рынке Львова в сентябре 2026 года составляет около 69 500 грн — выросла по сравнению с предыдущим месяцем. В более долгосрочной перспективе рынок продолжает демонстрировать уверенный рост. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жилье остается государственная программа кредитования и ипотеки «єОселя».

Медиана цены квадратного метра в новостройках по Львову — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Львова

Согласно данным портала M2Bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Львова составляет 20 400 грн. Речь идет не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: на этот диапазон приходится 12,9% всех объявлений, что соответствует сегменту эконом-класса.

Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Львова по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Читайте также информацию об актуальных ценах на недвижимость в материалах: