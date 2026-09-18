- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
Цены на первичке во Львове в сентябре 2026 (инфографика)
Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Львова по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор цен на новостройки в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на новостройки во Львове в сентябре 2026
- Цены на новостройки во Львове по районам
- Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья
- Медиана цены квадратного метра в новостройках по Львову
- Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Львова
Как изменились цены на новостройки во Львове в сентябре 2026
По состоянию на сентябрь 2026 года первичный рынок Львова продолжает демонстрировать рост цен. По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках города комфорт-класса остается примерно на 23% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бизнес-класса — на 20%. Цены за квадратный метр на сентябрь выглядят следующим образом:
- Комфорт — 61 600 грн/кв. м;
- Бизнес — 69 700 грн/кв. м.
Таким образом, Львов и в дальнейшем остается одним из наиболее активных рынков первичной недвижимости в Украине. На это влияет стабильный спрос со стороны переселенцев, развитая инфраструктура города, а также активность застройщиков, которые продолжают выводить новые объекты на рынок. Подробнее ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.
Цены на новостройки во Львове по районам
Самые дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и престижных районах города. Лидером среди самых дорогих районов для покупки первичной недвижимости остается:
- Галицкий — 122 000 грн/кв. м.
К районам со средним ценовым сегментом на первичном рынке в сентябре 2026 относятся:
- Лычаковский — 76 200 грн/кв. м;
- Франковский — 74 000 грн/кв. м;
- Железнодорожный — 71 000 грн/кв. м.
Наиболее доступное жилье на первичном рынке Львова можно найти в таких районах:
- Сиховский — 66 800 грн/кв. м;
- Шевченковский — 65 000 грн/кв. м.
Несмотря на то, что Сиховский район традиционно считается более доступным, он активно застраивается и демонстрирует один из самых высоких темпов роста цен среди всех районов города.
Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья
Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Львова в сентябре 2026 представлены в следующих сегментах:
- Премиум-класс — 121 000 грн/кв. м;
- Бизнес-класс — 69 700 грн/кв. м.
Наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:
- Комфорт-класс — 61 600 грн/кв. м;
- Эконом-класс — 42 000 грн/кв. м.
Премиум-класс, как и прежде, остается самым дорогим сегментом первичного рынка. Цены на жилье бизнес- и комфорт-классов поддерживаются спросом как со стороны местных покупателей, так и переселенцев из восточных регионов страны. Эконом-класс, в свою очередь, остается наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом.
Медиана цены квадратного метра в новостройках по Львову
По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра на первичном рынке Львова в сентябре 2026 года составляет около 69 500 грн — выросла по сравнению с предыдущим месяцем. В более долгосрочной перспективе рынок продолжает демонстрировать уверенный рост. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жилье остается государственная программа кредитования и ипотеки «єОселя».
Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Львова
Согласно данным портала M2Bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Львова составляет 20 400 грн. Речь идет не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: на этот диапазон приходится 12,9% всех объявлений, что соответствует сегменту эконом-класса.
Читайте также информацию об актуальных ценах на недвижимость в материалах:
- Цены на первичке в Киеве в сентябре 2026 (инфографика);
- Цены на первичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика);
- Цены на первичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика).