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Ціни на первинці у Львові у вересні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на первинному ринку нерухомості Львова станом на вересень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у вересні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на новобудови у Львові у вересні 2026
- Ціни на новобудови у Львові по районах
- Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла
- Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по Львову
- Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова
Як змінились ціни на новобудови у Львові у вересні 2026
Станом на вересень 2026 року первинний ринок Львова продовжує демонструвати зростання зростання цін. За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах міста комфорт-класу залишається приблизно на 23% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року, бізнес-клас — на 20%. Ціни за квадратний метр на вересень виглядають наступним чином:
- Комфорт — 61 600 грн/кв. м;
- Бізнес — 69 700 грн/кв. м.
Таким чином, Львів і надалі залишається одним із найактивніших ринків первинної нерухомості в Україні. На це впливає стабільний попит з боку переселенців, розвинена інфраструктура міста, а також активність забудовників, які продовжують виводити нові об'єкти на ринок. Детальніше ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.
Ціни на новобудови у Львові по районах
Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та престижних районах міста. Лідером серед найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості залишається:
- Галицький — 122 000 грн/кв. м.
До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у вересні 2026 відносяться:
- Личаківський — 76 200 грн/кв. м;
- Франківський — 74 000 грн/кв. м;
- Залізничний — 71 000 грн/кв. м.
Найдоступніше житло на первинному ринку Львова можна знайти у таких районах:
- Сихівський — 66 800 грн/кв. м;
- Шевченківський — 65 000 грн/кв. м.
Попри те, що Сихівський район традиційно вважається більш доступним, він активно забудовується і демонструє один із найвищих темпів зростання цін серед усіх районів міста.
Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла
Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Львова у вересні 2026 представлені у таких сегментах:
- Преміум-клас — 121 000 грн/кв. м;
- Бізнес-клас — 69 700 грн/кв. м.
Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:
- Комфорт-клас — 61 600 грн/кв. м;
- Економ-клас — 42 000 грн/кв. м.
Преміум-клас, як і раніше, залишається найдорожчим сегментом первинного ринку. Ціни на житло бізнес- та комфорт-класів підтримуються попитом як з боку місцевих покупців, так і переселенців зі східних регіонів країни. Економ-клас, своєю чергою, лишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом.
Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по Львову
За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра на первинному ринку Львова у вересні 2026 року становить близько 69 500 грн — зросла, порівняно з попереднім місяцем. У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати впевнене зростання. Одним із факторів підтримки попиту на первинне житло залишається державна програма кредитування та іпотеки «єОселя».
Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова
Згідно з даними порталу M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на первинному ринку Львова становить 20 400 грн. Йдеться не про середньоринкову ціну, а про значення, яке найчастіше зустрічається серед опублікованих пропозицій: на цей діапазон припадає 12,9% усіх оголошень, що відповідає сегменту економ-класу.
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