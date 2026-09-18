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Ціни на первинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)

Україна, нерухомість, первинний ринок житла, вартість
Ціни на первинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості України станом на вересень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у вересні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні

Станом на вересень 2026 року первинний ринок України демонструє помірне зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:

  • Львів: 69 500 грн за м² — зростання на 19,9%;
  • Київ: 62 200 грн за м² — зростання на 14%;
  • Вінниця: 53 000 грн за м² — зростання на 29%.

Середні ціни по первинці в містах України

Фото 2 — Ціни на первинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Відповідно, станом на вересень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають наступним чином.

Лідером серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові виступають міста:

  • Львів — $1 550;
  • Київ — $1 390;
  • Чернівці — $1 200;
  • Ужгород —$1 160;
  • Одеса — $1 170;
  • Дніпро — $1 100;
  • Рівне — $1 080;
  • Кропивницький — $1 030;
  • Івано-Франківськ — $1 010;

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у вересні 2026 відносяться міста:

  • Луцьк — $960;
  • Житомир — $930;
  • Тернопіль — $900;
  • Черкаси — $860;
  • Хмельницький — $850;
  • Чернігів — $830.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

  • Полтава — $800;
  • Миколаїв — $700;
  • Харків — $640;
  • Суми — $580;
  • Запоріжжя — $540.

Кількість ЖК у продажу по містах

Фото 3 — Ціни на первинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Кількість ЖК у продажу по містах України — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються наступним чином:

  • Київ (183 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;
  • Львів (151 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;
  • Одеса (71 ЖК) — третє місце;
  • Івано-Франківськ (59 ЖК), Хмельницький (57 ЖК), Ужгород (44 ЖК) Тернопіль (41 ЖК), Дніпро (42 ЖК) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;
  • Чернівці (37 ЖК), Вінниця (28 ЖК), Черкаси (26 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;
  • Рівне (25 ЖК), Житомир (22 ЖК), Харків (16) —  суттєво менше ЖК;
  • Миколаїв (15 ЖК), Запоріжжя (10 ЖК), Запоріжжя (10 ЖК), Суми (6 ЖК) — мінімальна ринкова активність.

Середня ціна найдешевшої квартири на первинці

Однокімнатні квартири

Фото 4 — Ціни на первинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Середня ціна найдешевшої однокімнатної квартири на первинці по містах України — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі серед "найдешевших" квартир по Україні пропонуються у таких містах, як:

  • Львів — $67 800;
  • Київ — $60 600;
  • Вінниця — $53 200;
  • Чернівці — $51 500;
  • Рівне — $49 500;
  • Ужгород —$49 400;
  • Тернопіль — $47 700;
  • Дніпро — $46 600;
  • Одеса — $45 600;
  • Кропивницький — $44 500;
  • Житомир — $44 000;
  • Івано-Франківськ — $42 600;

Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у вересні 2026 пропонують міста:

  • Луцьк — $42 200;
  • Хмельницький — $37 800;
  • Черкаси — $36 700;
  • Чернігів — $32 300.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

  • Харків — $28 700;
  • Миколаїв — $25 200;
  • Суми — $24 100;
  • Запоріжжя — $23 900.

Двокімнатні квартири

Фото 5 — Ціни на первинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Середня ціна найдешевшої двокімнатної квартири на первинці по містах України — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:

  • Кропивницький — $116 000;
  • Львів — $100 00;
  • Київ — $91 900;
  • Чернівці — $75 900;
  • Рівне — $76 800;
  • Одеса — $76 000;
  • Ужгород —$73 100;
  • Вінниця — $72 700;
  • Дніпро — $68 800;
  • Тернопіль — $64 400;
  • Луцьк — $64 000;
  • Житомир — $63 400;
  • Івано-Франківськ — $63 100.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у вересні 2026 року формують міста:

  • Черкаси — $60 000;
  • Хмельницький — $55 000;
  • Миколаїв — $51 800.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

  • Чернігів — $47 700.
  • Харків — $40 100;
  • Суми — $36 800;
  • Запоріжжя — $35 400.

Трикімнатні квартири

Фото 6 — Ціни на первинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Середня ціна найдешевшої трикімнатної квартири на первинці по містах України — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:

  • Кропивницький — $145 000;
  • Львів — $135 000;
  • Київ — $121 000;
  • Ужгород —$99 900;
  • Чернівці — $98 500;
  • Одеса — $90 200;
  • Дніпро — $87 900;
  • Вінниця — $87 000;
  • Рівне — $85 500;
  • Івано-Франківськ — $81 500;
  • Черкаси — $80 400;
  • Хмельницький — $77 900;
  • Тернопіль — $77 300;
  • Житомир — $79 100.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

  • Чернігів — $71 200;
  • Миколаїв — $68 300.
  • Харків — $55 400;
  • Суми — $46 600;
  • Запоріжжя — $57 200.

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