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Ціни на первинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості України станом на вересень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у вересні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні
- Середні ціни по первинці в містах України
- Кількість ЖК у продажу по містах
- Середня ціна найдешевшої квартири на первинці
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні
Станом на вересень 2026 року первинний ринок України демонструє помірне зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:
- Львів: 69 500 грн за м² — зростання на 19,9%;
- Київ: 62 200 грн за м² — зростання на 14%;
- Вінниця: 53 000 грн за м² — зростання на 29%.
Середні ціни по первинці в містах України
Відповідно, станом на вересень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають наступним чином.
Лідером серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові виступають міста:
- Львів — $1 550;
- Київ — $1 390;
- Чернівці — $1 200;
- Ужгород —$1 160;
- Одеса — $1 170;
- Дніпро — $1 100;
- Рівне — $1 080;
- Кропивницький — $1 030;
- Івано-Франківськ — $1 010;
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у вересні 2026 відносяться міста:
- Луцьк — $960;
- Житомир — $930;
- Тернопіль — $900;
- Черкаси — $860;
- Хмельницький — $850;
- Чернігів — $830.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:
- Полтава — $800;
- Миколаїв — $700;
- Харків — $640;
- Суми — $580;
- Запоріжжя — $540.
Кількість ЖК у продажу по містах
За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються наступним чином:
- Київ (183 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;
- Львів (151 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;
- Одеса (71 ЖК) — третє місце;
- Івано-Франківськ (59 ЖК), Хмельницький (57 ЖК), Ужгород (44 ЖК) Тернопіль (41 ЖК), Дніпро (42 ЖК) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;
- Чернівці (37 ЖК), Вінниця (28 ЖК), Черкаси (26 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;
- Рівне (25 ЖК), Житомир (22 ЖК), Харків (16) — суттєво менше ЖК;
- Миколаїв (15 ЖК), Запоріжжя (10 ЖК), Запоріжжя (10 ЖК), Суми (6 ЖК) — мінімальна ринкова активність.
Середня ціна найдешевшої квартири на первинці
Однокімнатні квартири
Найдорожчі серед "найдешевших" квартир по Україні пропонуються у таких містах, як:
- Львів — $67 800;
- Київ — $60 600;
- Вінниця — $53 200;
- Чернівці — $51 500;
- Рівне — $49 500;
- Ужгород —$49 400;
- Тернопіль — $47 700;
- Дніпро — $46 600;
- Одеса — $45 600;
- Кропивницький — $44 500;
- Житомир — $44 000;
- Івано-Франківськ — $42 600;
Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у вересні 2026 пропонують міста:
- Луцьк — $42 200;
- Хмельницький — $37 800;
- Черкаси — $36 700;
- Чернігів — $32 300.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:
- Харків — $28 700;
- Миколаїв — $25 200;
- Суми — $24 100;
- Запоріжжя — $23 900.
Двокімнатні квартири
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:
- Кропивницький — $116 000;
- Львів — $100 00;
- Київ — $91 900;
- Чернівці — $75 900;
- Рівне — $76 800;
- Одеса — $76 000;
- Ужгород —$73 100;
- Вінниця — $72 700;
- Дніпро — $68 800;
- Тернопіль — $64 400;
- Луцьк — $64 000;
- Житомир — $63 400;
- Івано-Франківськ — $63 100.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у вересні 2026 року формують міста:
- Черкаси — $60 000;
- Хмельницький — $55 000;
- Миколаїв — $51 800.
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:
- Чернігів — $47 700.
- Харків — $40 100;
- Суми — $36 800;
- Запоріжжя — $35 400.
Трикімнатні квартири
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:
- Кропивницький — $145 000;
- Львів — $135 000;
- Київ — $121 000;
- Ужгород —$99 900;
- Чернівці — $98 500;
- Одеса — $90 200;
- Дніпро — $87 900;
- Вінниця — $87 000;
- Рівне — $85 500;
- Івано-Франківськ — $81 500;
- Черкаси — $80 400;
- Хмельницький — $77 900;
- Тернопіль — $77 300;
- Житомир — $79 100.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:
- Чернігів — $71 200;
- Миколаїв — $68 300.
- Харків — $55 400;
- Суми — $46 600;
- Запоріжжя — $57 200.
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