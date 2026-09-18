Ціни на первинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості України станом на вересень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у вересні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні

Станом на вересень 2026 року первинний ринок України демонструє помірне зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:

Львів: 69 500 грн за м² — зростання на 19,9%;

Київ: 62 200 грн за м² — зростання на 14%;

Вінниця: 53 000 грн за м² — зростання на 29%.

Середні ціни по первинці в містах України

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Відповідно, станом на вересень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають наступним чином.

Лідером серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові виступають міста:

Львів — $1 550;

Київ — $1 390;

Чернівці — $1 200;

Ужгород —$1 160;

Одеса — $1 170;

Дніпро — $1 100;

Рівне — $1 080;

Кропивницький — $1 030;

Івано-Франківськ — $1 010;

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у вересні 2026 відносяться міста:

Луцьк — $960;

Житомир — $930;

Тернопіль — $900;

Черкаси — $860;

Хмельницький — $850;

Чернігів — $830.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

Полтава — $800;

Миколаїв — $700;

Харків — $640;

Суми — $580;

Запоріжжя — $540.

Кількість ЖК у продажу по містах

Кількість ЖК у продажу по містах України — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються наступним чином:

Київ (183 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;

Львів (151 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;

Одеса (71 ЖК) — третє місце;

Івано-Франківськ (59 ЖК), Хмельницький (57 ЖК), Ужгород (44 ЖК) Тернопіль (41 ЖК), Дніпро (42 ЖК) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;

Чернівці (37 ЖК), Вінниця (28 ЖК), Черкаси (26 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;

Рівне (25 ЖК), Житомир (22 ЖК), Харків (16) — суттєво менше ЖК;

Миколаїв (15 ЖК), Запоріжжя (10 ЖК), Запоріжжя (10 ЖК), Суми (6 ЖК) — мінімальна ринкова активність.

Середня ціна найдешевшої квартири на первинці

Однокімнатні квартири

Середня ціна найдешевшої однокімнатної квартири на первинці по містах України — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі серед "найдешевших" квартир по Україні пропонуються у таких містах, як:

Львів — $67 800;

Київ — $60 600;

Вінниця — $53 200;

Чернівці — $51 500;

Рівне — $49 500;

Ужгород —$49 400;

Тернопіль — $47 700;

Дніпро — $46 600;

Одеса — $45 600;

Кропивницький — $44 500;

Житомир — $44 000;

Івано-Франківськ — $42 600;

Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у вересні 2026 пропонують міста:

Луцьк — $42 200;

Хмельницький — $37 800;

Черкаси — $36 700;

Чернігів — $32 300.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

Харків — $28 700;

Миколаїв — $25 200;

Суми — $24 100;

Запоріжжя — $23 900.

Двокімнатні квартири

Середня ціна найдешевшої двокімнатної квартири на первинці по містах України — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:

Кропивницький — $116 000;

Львів — $100 00;

Київ — $91 900;

Чернівці — $75 900;

Рівне — $76 800;

Одеса — $76 000;

Ужгород —$73 100;

Вінниця — $72 700;

Дніпро — $68 800;

Тернопіль — $64 400;

Луцьк — $64 000;

Житомир — $63 400;

Івано-Франківськ — $63 100.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у вересні 2026 року формують міста:

Черкаси — $60 000;

Хмельницький — $55 000;

Миколаїв — $51 800.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

Чернігів — $47 700.

Харків — $40 100;

Суми — $36 800;

Запоріжжя — $35 400.

Трикімнатні квартири

Середня ціна найдешевшої трикімнатної квартири на первинці по містах України — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:

Кропивницький — $145 000;

Львів — $135 000;

Київ — $121 000;

Ужгород —$99 900;

Чернівці — $98 500;

Одеса — $90 200;

Дніпро — $87 900;

Вінниця — $87 000;

Рівне — $85 500;

Івано-Франківськ — $81 500;

Черкаси — $80 400;

Хмельницький — $77 900;

Тернопіль — $77 300;

Житомир — $79 100.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

Чернігів — $71 200;

Миколаїв — $68 300.

Харків — $55 400;

Суми — $46 600;

Запоріжжя — $57 200.

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