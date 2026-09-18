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Недвижимость
Дата публикации

Цены на первичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)

Украина, недвижимость, первичный рынок жилья, стоимость
Цены на первичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на сентябрь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине

По состоянию на сентябрь 2026 года первичный рынок Украины демонстрирует умеренный рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:

  • Львов: 69 500 грн за м² — рост на 19,9%;
  • Киев: 62 200 грн за м² — рост на 14%;
  • Винница: 53 000 грн за м² — рост на 29%.

Средние цены на первичку в городах Украины

Фото 2 — Цены на первичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Соответственно, по состоянию на сентябрь 2026 года цены на первичку за квадратный метр выглядят следующим образом.

Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке выступают города:

  • Львов — $1 550;
  • Киев — $1 390;
  • Черновцы — $1 200;
  • Ужгород — $1 160;
  • Одесса — $1 170;
  • Днепр — $1 100;
  • Ровно — $1 080;
  • Кропивницкий — $1 030;
  • Ивано-Франковск — $1 010.

В то же время к регионам с более доступным ценовым сегментом квартир в сентябре 2026 относятся города:

  • Луцк — $960;
  • Житомир — $930;
  • Тернополь — $900;
  • Черкассы — $860;
  • Хмельницкий — $850;
  • Чернигов — $830.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

  • Полтава — $800;
  • Николаев — $700;
  • Харьков — $640;
  • Сумы — $580;
  • Запорожье — $540.

Количество ЖК в продаже по городам

Фото 3 — Цены на первичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Количество ЖК в продаже по городам Украины — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

По объему предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:

  • Киев (183 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;
  • Львов (151 ЖК) — второе место по объему предложения;
  • Одесса (71 ЖК) — третье место;
  • Ивано-Франковск (59 ЖК), Хмельницкий (57 ЖК), Ужгород (44 ЖК), Тернополь (41 ЖК), Днепр (42 ЖК) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;
  • Черновцы (37 ЖК), Винница (28 ЖК), Черкассы (26 ЖК) — крупный рынок со средним объемом предложения;
  • Ровно (25 ЖК), Житомир (22 ЖК), Харьков (16 ЖК) — существенно меньше ЖК;
  • Николаев (15 ЖК), Запорожье (10 ЖК), Сумы (6 ЖК) — минимальная рыночная активность.

Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке

Однокомнатные квартиры

Фото 4 — Цены на первичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Средняя цена самой дешевой однокомнатной квартиры на первичке по городам Украины — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие среди «самых дешевых» квартир в Украине предлагаются в таких городах:

  • Львов — $67 800;
  • Киев — $60 600;
  • Винница — $53 200;
  • Черновцы — $51 500;
  • Ровно — $49 500;
  • Ужгород — $49 400;
  • Тернополь — $47 700;
  • Днепр — $46 600;
  • Одесса — $45 600;
  • Кропивницкий — $44 500;
  • Житомир — $44 000;
  • Ивано-Франковск — $42 600.

Более доступный ценовой сегмент квартир на первичке в сентябре 2026 предлагают города:

  • Луцк — $42 200;
  • Хмельницкий — $37 800;
  • Черкассы — $36 700;
  • Чернигов — $32 300.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

  • Харьков — $28 700;
  • Николаев — $25 200;
  • Сумы — $24 100;
  • Запорожье — $23 900.

Двухкомнатные квартиры

Фото 5 — Цены на первичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Средняя цена самой дешевой двухкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в таких городах:

  • Кропивницкий — $116 000;
  • Львов — $100 00;
  • Киев — $91 900;
  • Черновцы — $75 900;
  • Ровно — $76 800;
  • Одесса — $76 000;
  • Ужгород — $73 100;
  • Винница — $72 700;
  • Днепр — $68 800;
  • Тернополь — $64 400;
  • Луцк — $64 000;
  • Житомир — $63 400;
  • Ивано-Франковск — $63 100.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в сентябре 2026 года формируют города:

  • Черкассы — $60 000;
  • Хмельницкий — $55 000;
  • Николаев — $51 800.

Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

  • Чернигов — $47 700;
  • Харьков — $40 100;
  • Сумы — $36 800;
  • Запорожье — $35 400.

Трехкомнатные квартиры

Фото 6 — Цены на первичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Средняя цена самой дешевой трехкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:

  • Кропивницкий — $145 000;
  • Львов — $135 000;
  • Киев — $121 000;
  • Ужгород — $99 900;
  • Черновцы — $98 500;
  • Одесса — $90 200;
  • Днепр — $87 900;
  • Винница — $87 000;
  • Ровно — $85 500;
  • Ивано-Франковск — $81 500;
  • Черкассы — $80 400;
  • Хмельницкий — $77 900;
  • Тернополь — $77 300;
  • Житомир — $79 100.

Наиболее доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

  • Чернигов — $71 200;
  • Николаев — $68 300;
  • Харьков — $55 400;
  • Сумы — $46 600;
  • Запорожье — $57 200.

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