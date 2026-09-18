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Цены на первичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Редакция Dilo собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на сентябрь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине
- Средние цены на первичку в городах Украины
- Количество ЖК в продаже по городам
- Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке
Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине
По состоянию на сентябрь 2026 года первичный рынок Украины демонстрирует умеренный рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:
- Львов: 69 500 грн за м² — рост на 19,9%;
- Киев: 62 200 грн за м² — рост на 14%;
- Винница: 53 000 грн за м² — рост на 29%.
Средние цены на первичку в городах Украины
Соответственно, по состоянию на сентябрь 2026 года цены на первичку за квадратный метр выглядят следующим образом.
Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке выступают города:
- Львов — $1 550;
- Киев — $1 390;
- Черновцы — $1 200;
- Ужгород — $1 160;
- Одесса — $1 170;
- Днепр — $1 100;
- Ровно — $1 080;
- Кропивницкий — $1 030;
- Ивано-Франковск — $1 010.
В то же время к регионам с более доступным ценовым сегментом квартир в сентябре 2026 относятся города:
- Луцк — $960;
- Житомир — $930;
- Тернополь — $900;
- Черкассы — $860;
- Хмельницкий — $850;
- Чернигов — $830.
Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:
- Полтава — $800;
- Николаев — $700;
- Харьков — $640;
- Сумы — $580;
- Запорожье — $540.
Количество ЖК в продаже по городам
По объему предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:
- Киев (183 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;
- Львов (151 ЖК) — второе место по объему предложения;
- Одесса (71 ЖК) — третье место;
- Ивано-Франковск (59 ЖК), Хмельницкий (57 ЖК), Ужгород (44 ЖК), Тернополь (41 ЖК), Днепр (42 ЖК) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;
- Черновцы (37 ЖК), Винница (28 ЖК), Черкассы (26 ЖК) — крупный рынок со средним объемом предложения;
- Ровно (25 ЖК), Житомир (22 ЖК), Харьков (16 ЖК) — существенно меньше ЖК;
- Николаев (15 ЖК), Запорожье (10 ЖК), Сумы (6 ЖК) — минимальная рыночная активность.
Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке
Однокомнатные квартиры
Самые дорогие среди «самых дешевых» квартир в Украине предлагаются в таких городах:
- Львов — $67 800;
- Киев — $60 600;
- Винница — $53 200;
- Черновцы — $51 500;
- Ровно — $49 500;
- Ужгород — $49 400;
- Тернополь — $47 700;
- Днепр — $46 600;
- Одесса — $45 600;
- Кропивницкий — $44 500;
- Житомир — $44 000;
- Ивано-Франковск — $42 600.
Более доступный ценовой сегмент квартир на первичке в сентябре 2026 предлагают города:
- Луцк — $42 200;
- Хмельницкий — $37 800;
- Черкассы — $36 700;
- Чернигов — $32 300.
Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:
- Харьков — $28 700;
- Николаев — $25 200;
- Сумы — $24 100;
- Запорожье — $23 900.
Двухкомнатные квартиры
Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в таких городах:
- Кропивницкий — $116 000;
- Львов — $100 00;
- Киев — $91 900;
- Черновцы — $75 900;
- Ровно — $76 800;
- Одесса — $76 000;
- Ужгород — $73 100;
- Винница — $72 700;
- Днепр — $68 800;
- Тернополь — $64 400;
- Луцк — $64 000;
- Житомир — $63 400;
- Ивано-Франковск — $63 100.
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в сентябре 2026 года формируют города:
- Черкассы — $60 000;
- Хмельницкий — $55 000;
- Николаев — $51 800.
Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:
- Чернигов — $47 700;
- Харьков — $40 100;
- Сумы — $36 800;
- Запорожье — $35 400.
Трехкомнатные квартиры
Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Кропивницкий — $145 000;
- Львов — $135 000;
- Киев — $121 000;
- Ужгород — $99 900;
- Черновцы — $98 500;
- Одесса — $90 200;
- Днепр — $87 900;
- Винница — $87 000;
- Ровно — $85 500;
- Ивано-Франковск — $81 500;
- Черкассы — $80 400;
- Хмельницкий — $77 900;
- Тернополь — $77 300;
- Житомир — $79 100.
Наиболее доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:
- Чернигов — $71 200;
- Николаев — $68 300;
- Харьков — $55 400;
- Сумы — $46 600;
- Запорожье — $57 200.
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