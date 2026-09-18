Цены на первичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на сентябрь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине

По состоянию на сентябрь 2026 года первичный рынок Украины демонстрирует умеренный рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:

Львов: 69 500 грн за м² — рост на 19,9%;

Киев: 62 200 грн за м² — рост на 14%;

Винница: 53 000 грн за м² — рост на 29%.

Средние цены на первичку в городах Украины

Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Соответственно, по состоянию на сентябрь 2026 года цены на первичку за квадратный метр выглядят следующим образом.

Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке выступают города:

Львов — $1 550;

Киев — $1 390;

Черновцы — $1 200;

Ужгород — $1 160;

Одесса — $1 170;

Днепр — $1 100;

Ровно — $1 080;

Кропивницкий — $1 030;

Ивано-Франковск — $1 010.

В то же время к регионам с более доступным ценовым сегментом квартир в сентябре 2026 относятся города:

Луцк — $960;

Житомир — $930;

Тернополь — $900;

Черкассы — $860;

Хмельницкий — $850;

Чернигов — $830.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

Полтава — $800;

Николаев — $700;

Харьков — $640;

Сумы — $580;

Запорожье — $540.

Количество ЖК в продаже по городам

Количество ЖК в продаже по городам Украины — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По объему предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:

Киев (183 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;

Львов (151 ЖК) — второе место по объему предложения;

Одесса (71 ЖК) — третье место;

Ивано-Франковск (59 ЖК), Хмельницкий (57 ЖК), Ужгород (44 ЖК), Тернополь (41 ЖК), Днепр (42 ЖК) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;

Черновцы (37 ЖК), Винница (28 ЖК), Черкассы (26 ЖК) — крупный рынок со средним объемом предложения;

Ровно (25 ЖК), Житомир (22 ЖК), Харьков (16 ЖК) — существенно меньше ЖК;

Николаев (15 ЖК), Запорожье (10 ЖК), Сумы (6 ЖК) — минимальная рыночная активность.

Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке

Однокомнатные квартиры

Средняя цена самой дешевой однокомнатной квартиры на первичке по городам Украины — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие среди «самых дешевых» квартир в Украине предлагаются в таких городах:

Львов — $67 800;

Киев — $60 600;

Винница — $53 200;

Черновцы — $51 500;

Ровно — $49 500;

Ужгород — $49 400;

Тернополь — $47 700;

Днепр — $46 600;

Одесса — $45 600;

Кропивницкий — $44 500;

Житомир — $44 000;

Ивано-Франковск — $42 600.

Более доступный ценовой сегмент квартир на первичке в сентябре 2026 предлагают города:

Луцк — $42 200;

Хмельницкий — $37 800;

Черкассы — $36 700;

Чернигов — $32 300.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

Харьков — $28 700;

Николаев — $25 200;

Сумы — $24 100;

Запорожье — $23 900.

Двухкомнатные квартиры

Средняя цена самой дешевой двухкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в таких городах:

Кропивницкий — $116 000;

Львов — $100 00;

Киев — $91 900;

Черновцы — $75 900;

Ровно — $76 800;

Одесса — $76 000;

Ужгород — $73 100;

Винница — $72 700;

Днепр — $68 800;

Тернополь — $64 400;

Луцк — $64 000;

Житомир — $63 400;

Ивано-Франковск — $63 100.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в сентябре 2026 года формируют города:

Черкассы — $60 000;

Хмельницкий — $55 000;

Николаев — $51 800.

Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

Чернигов — $47 700;

Харьков — $40 100;

Сумы — $36 800;

Запорожье — $35 400.

Трехкомнатные квартиры

Средняя цена самой дешевой трехкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:

Кропивницкий — $145 000;

Львов — $135 000;

Киев — $121 000;

Ужгород — $99 900;

Черновцы — $98 500;

Одесса — $90 200;

Днепр — $87 900;

Винница — $87 000;

Ровно — $85 500;

Ивано-Франковск — $81 500;

Черкассы — $80 400;

Хмельницкий — $77 900;

Тернополь — $77 300;

Житомир — $79 100.

Наиболее доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

Чернигов — $71 200;

Николаев — $68 300;

Харьков — $55 400;

Сумы — $46 600;

Запорожье — $57 200.

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