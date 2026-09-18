Цены на первичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на сентябрь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на новостройки в Одессе в сентябре 2026

По состоянию на сентябрь 2026 года первичный рынок Одессы демонстрирует медленный рост в категории «эконом» и «бизнес» и более значительный — в категории «бизнес». В годовом измерении первичка выросла — цены поднялись на 2% (эконом), на 8% (комфорт) и 27% (бизнес) по сравнению с сентябрем прошлого года.

Эконом-класс — 31 400 грн/кв. м;

Комфорт-класс — 38 100 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 57 600 грн/кв. м.

Более подробно ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.

Цены на новостройки в Одессе по районам

Самые дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и прибрежных районах города. Лидерами среди наиболее дорогих районов для покупки первичной недвижимости выступают:

Приморский — 70 600 грн/кв. м;

Киевский — 49 300 грн/кв. м.

В то же время к районам со средним ценовым сегментом на первичном рынке в сентябре 2026 относятся:

Пересыпский — 43 300 грн/кв. м;

Хаджибейский — 37 200 грн/кв. м.

Средние цены квадратного метра в новостройках по районам Одессы — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Аналитики рынка также отмечают, что разрыв между ценами в прибрежных и центральных районах и на периферии Одессы остается одним из самых значительных среди крупных городов Украины, что объясняется как туристическим и рекреационным потенциалом морского побережья, так и концентрацией деловой активности в Приморском и Киевском районах.

Средние цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Одессы в сентябре 2026 представлены в следующих сегментах:

Премиум-класс — 80 700 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 57 600 грн/кв. м.

Средние цены квадратного метра в новостройках по классам жилья в Одессе — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

Комфорт-класс — 38 100 грн/кв. м;

Эконом-класс — 31 400 грн/кв. м.

Именно комфорт-класс демонстрирует наиболее стабильный рост спроса в последние месяцы — этот сегмент привлекает как местных покупателей, так и переселенцев, которые рассматривают Одессу как место для длительного проживания. Эконом-класс, в свою очередь, демонстрирует более сдержанную ценовую динамику, однако остается наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом и молодых семей.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Одессе

По данным ЛУН Статистика, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Одессы в сентябре 2026 года составляет около 52 500 грн. Если сравнивать с предыдущим месяцем, средняя стоимость квадратного метра выросла на 0,6% (в августе средняя стоимость достигала 52 200 грн).

В более долгосрочной перспективе рынок продолжает демонстрировать неравномерный рост. Наиболее активный рост стоимости фиксируется в сегменте бизнес-класса (+27% год к году), тогда как эконом-класс демонстрирует более сдержанную динамику (+2% год к году).

Также на рынок продолжают влиять государственные программы кредитования и ипотеки, в частности «єОселя», которая поддерживает спрос на первичное жилье даже в условиях нестабильной экономической и безопасностной ситуации на юге страны.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Одессе — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

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