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Ціни на первинці в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)

Одеса
Ціни на первинці в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості Одеси станом на вересень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у вересні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на новобудови в Одесі у вересні 2026

Станом на вересень 2026 року первинний ринок Одеси демонструє повільне зростання в категорії "економ" та "бізнес" та більш значне у категорії “бізнес”. У річному вимірі первинка зросла — ціни піднялися на 2% (економ), на 8% (комфорт) та 27% (бізнес) порівняно з вереснем минулого року. 

  • Економ-клас — 31 400 грн/кв. м;
  • Комфорт-клас — 38 100 грн/кв. м;
  • Бізнес-клас — 57 600 грн/кв. м.

Більш детально ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.

Ціни на новобудови в Одесі по районах

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та прибережних районах міста. Лідером по найбільш дорогих районах для купівлі первинної нерухомості виступають:

  • Приморський — 70 600 грн/кв. м;
  • Київський — 49 300 грн/кв. м.

Водночас до районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у вересні 2026 відносяться:

  • Пересипський — 43 300 грн/кв. м;
  • Хаджибейський — 37 200 грн/кв. м.
Фото 2 — Ціни на первинці в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Одеси — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Аналітики ринку також зазначають, що розрив між цінами у прибережних і центральних районах та периферії Одеси залишається одним із найбільших серед великих міст України, що пояснюється як туристичним і рекреаційним потенціалом морського узбережжя, так і концентрацією ділової активності в Приморському та Київському районах.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Одеси у вересні 2026 представлені у таких сегментах:

  • Преміум-клас — 80 700 грн/кв. м;
  • Бізнес-клас — 57 600 грн/кв. м.
Фото 3 — Ціни на первинці в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла в Одесі — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

  • Комфорт-клас — 38 100 грн/кв. м;
  • Економ-клас — 31 400 грн/кв. м.

Саме комфорт-клас демонструє найстабільніше зростання попиту останніми місяцями — цей сегмент приваблює як місцевих покупців, так і переселенців, які розглядають Одесу як місце для тривалого проживання. Економ-клас своєю чергою демонструє більш стриману цінову динаміку, однак залишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом та молодих сімей.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Одесі

За даними ЛУН Статистика, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Одеси у вересні 2026 року становить близько 52 500 грн. Якщо порівнювати з попереднім місяцем, то середня вартість квадратного метра зросла на 0,6% (у серпні середня вартість сягала 52 200 грн).

У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати нерівномірне зростання. Найактивніше зростання вартості фіксується у сегменті бізнес-клас (+27% рік до року), тоді як економ-клас демонструє більш стриману динаміку (+2% рік до року).

Також на ринок продовжують впливати державні програми кредитування та іпотеки, зокрема «єОселя», яка підтримує попит на первинне житло навіть в умовах нестабільної економічної та безпекової ситуації на півдні країни.

Фото 4 — Ціни на первинці в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Одесі — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

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