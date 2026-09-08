Де найдешевші новобудови Києва: ціни на квартири по районах

Первинний ринок Києва залишається дуже нерівномірним, адже ціна квадратного метра суттєво відрізняється залежно від району та класу житла. Різниця між найдорожчим і найдешевшим районом столиці сягає близько $2000 за квадратний метр. Тобто фактично вартість квартири може відрізнятися вдвічі-втричі залежно виключно від локації. Скільки коштує квадратний метр у новобудовах різних районів, які передмістя пропонують найдоступніше житло і чому забудовники продовжують піднімати ціни попри економічну ситуацію — розібралася команда Dilo на основі аналітики ЛУН.

Скільки коштує квадратний метр у Києві залежно від класу

Станом на червень 2026 року медіана стартової ціни на первинному ринку Києва становить $1340 за квадратний метр. Втім, ця цифра суттєво розходиться залежно від класу житла:

Клас житла Ціна за м² Преміум $3610 Бізнес $1780 Комфорт $1180 Економ $980

Різниця пояснюється не лише формальним поділом на класи. Преміальні комплекси у столиці зазвичай розташовані в дорожчих локаціях і пропонують вищий рівень сервісу, приватності та внутрішньої інфраструктури, тоді як економ-клас орієнтований на масового покупця з мінімальним набором опцій.

Актуальні дані підтверджують і динаміку по окремих класах. Так, за останні пів року квартири комфорт- та бізнес-класу подорожчали приблизно на 4% у доларовому еквіваленті.

У гривневому вимірі станом на вересень 2026 року ціна економ-класу становить 39 200 грн/м² (падіння на 1% за рік), комфорт-класу — 55 200 грн/м² (+16% за рік), а бізнес-класу — 81 800 грн/м² (+12% за рік). Попит на первинне житло значною мірою підтримується державною програмою іпотечного кредитування «єОселя».

Найдорожчі та найдешевші райони Києва

Найдорожчим районом столиці на первинному ринку традиційно залишається Печерський: медіана стартової ціни тут сягає $2810 за квадратний метр. Це майже втричі більше за найдешевші райони міста.

Ціни в інших районах формують чіткий градієнт від центру до периферії:

Шевченківський — $1730/м²;

Подільський — $1600/м²;

Оболонський — $1320/м²;

Голосіївський — $1320/м²;

Святошинський — $1300/м²;

Солом'янський — $1260/м²;

Дніпровський — $1120/м²;

Дарницький — $1090/м²;

Деснянський — $810/м².

Найдоступнішим районом Києва на первинному ринку є Деснянський, де за квадратний метр коштує $810, що більш ніж утричі дешевше за Печерський район.

Ціни в передмісті або де вигідніше купувати за межами міста

Для покупців, готових розглядати передмістя, різниця в цінах може бути ще суттєвішою. Найдорожчими напрямками поблизу Києва є Ірпінь та Вишневе: по $1100 за квадратний метр, що фактично на рівні центральних неелітних районів самої столиці.

Далі йдемо за спаданням ціни:

Софіївська Борщагівка — $1000/м²;

Буча та Петропавлівська Борщагівка — по $980/м²;

Крюківщина — $930/м²;

Вишгород — $900/м²;

Бориспіль — $890/м²;

Гатне — $850/м²;

Бровари — $840/м²;

Гостомель — $760/м².

Найдоступнішим серед розглянутих передмість виявився Гостомель, де медіана стартової ціни на первинці нижча навіть за найдешевший район самого Києва.

Як змінюються ціни по районах на вторинці?

На вторинному ринку картина по районах повторює логіку первинки, хоча абсолютні цифри інші. За даними на вересень 2026 року, медіанна вартість однокімнатних квартир у Києві становить $68,5 тис. (тобто за рік вони подорожчали на 5%). Двокімнатні коштують $102 тис. (+2% за рік), трикімнатні, своєю чергою — $150 тис. (ціна за рік не змінилася).

Показово, що вже продані квартири мали помітно нижчу медіанну ціну за виставлені на продаж:

для однокімнатних різниця становила $13 тис. ($55,5 тис. проти поточних $68,5 тис.),

для двокімнатних — $22,5 тис.,

а для трикімнатних розрив сягнув $52 тис.

Найбільшу різницю зафіксували серед квартир із чотирма й більше кімнатами: $133 тис. між медіанною ціною пропозиції ($380 тис.) та вже проданими об'єктами ($247 тис.).

По районах на вторинному ринку лідирує той самий Печерський: однокімнатні квартири там коштують $145 тис., двокімнатні — $207 тис., трикімнатні — $335 тис. Найдоступнішим традиційно залишається Деснянський район, де однокімнатна квартира коштує $43,7 тис., двокімнатна — $61,5 тис., а трикімнатна — $77 тис.

Динаміка ринку та очікування покупців

Наразі активність будівництва в Києві залишається високою, і станом на початок вересня 2026 року в продажу перебувають 836 секцій у житлових комплексах, ще 364 секції на етапі будівництва та 27 котлованів на підготовчих роботах. З 2010 року в місті вже збудовано 3124 секції.

Лідером за кількістю зданих квартир у 2025 році серед забудовників став Stolitsa Group із 2854 переданими квартирами, за ним — «Інтергал-Буд» (1702) та Martynov Real Estate (1404).

Настрої покупців щодо подальшої динаміки цін залишаються переважно очікувальними в бік зростання. За опитуванням ЛУН влітку 2026 року, 54% респондентів очікували, що ціни на первинці продовжать рости, 25% прогнозували стабільність, і лише 20% розраховували на зниження.

Ринок новобудов Києва у 2026 році демонструє класичну картину великого міста. Різниця в цінах на квадратний метр між елітним Печерським районом і периферійним Деснянським сягає майже трикратного розміру, а вихід за межі столиці до передмість на кшталт Гостомеля чи Броварів дозволяє заощадити ще суттєвіше.

Водночас загальний тренд йде на зростання цін практично в усіх сегментах, підтримуваний державною іпотечною програмою та обмеженим темпом введення нового житла в експлуатацію. Для покупця, орієнтованого на бюджет, найбільш реалістичними варіантами залишаються Деснянський і Дарницький райони в межах міста або віддаленіші, але дешевші передмістя, як-то Гостомель, Бровари чи Гатне.