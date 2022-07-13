Спрос на аренду жилья в Киеве возобновился на 90% от довоенного

В Киеве в июле спрос на аренду квартир почти достиг довоенного уровня. В начале месяца количество соискателей квартир возобновилось до 90%, относительно периода до 24 февраля.

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Спрос на аренду квартир резко упал 24 февраля и начал восстанавливаться апреле, когда ВСУ освободили всю Киевскую область. В это же время постепенно начали расти цены на аренду квартир в столице.

По состоянию на 12 июля средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры составляет 8 тысяч гривен, что на 32% уступает показателю в довоенный период.

Медианная цена аренды 2-комнатных квартир на 42% ниже довоенного периода и составляет 12 500 грн, 3-комнатных квартир — на 57% меньше (20 000 грн).

Отметим, что в столице Украине средняя стоимость квартиры в новостройке вернулась до довоенного уровня, при этом в некоторых городах, например, во Львове средняя цена за метр новостроек выросла на 90 долларов по сравнению с февральской.

Источник фото: ua.depositphotos.com