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Спрос на аренду жилья в Киеве возобновился на 90% от довоенного
В Киеве в июле спрос на аренду квартир почти достиг довоенного уровня. В начале месяца количество соискателей квартир возобновилось до 90%, относительно периода до 24 февраля.
Об этом свидетельствует статистика приложения bird.
Спрос на аренду квартир резко упал 24 февраля и начал восстанавливаться апреле, когда ВСУ освободили всю Киевскую область. В это же время постепенно начали расти цены на аренду квартир в столице.
По состоянию на 12 июля средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры составляет 8 тысяч гривен, что на 32% уступает показателю в довоенный период.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Медианная цена аренды 2-комнатных квартир на 42% ниже довоенного периода и составляет 12 500 грн, 3-комнатных квартир — на 57% меньше (20 000 грн).
Отметим, что в столице Украине средняя стоимость квартиры в новостройке вернулась до довоенного уровня, при этом в некоторых городах, например, во Львове средняя цена за метр новостроек выросла на 90 долларов по сравнению с февральской.
Источник фото: ua.depositphotos.com