Попит на оренду житла у Києві відновився на 90% від довоєнного

У Києві у липні попит на оренду квартир майже досягнув довоєнного рівня. На початку місяця кількість претендентів на квартири відновилася до 90%, щодо періоду до 24 лютого.

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Попит на оренду квартир різко впав 24 лютого і почав відновлюватися у квітні, коли ЗСУ звільнили всю Київську область. У цей час поступово почали зростати ціни на оренду квартир у столиці.

Станом на 12 липня середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири становить 8 тисяч гривень, що на 32% поступається показнику у довоєнний період.

Медіанна ціна оренди 2-кімнатних квартир на 42% нижча за довоєнний період і становить 12 500 грн, 3-кімнатних квартир — на 57% менше (20 000 грн).

Зазначимо, що у столиці Україні середня вартість квартири у новобудові повернулася до довоєнного рівня, при цьому у деяких містах, наприклад, у Львові середня ціна за метр новобудов зросла на 90 доларів порівняно з лютневою.

Джерело фото: ua.depositphotos.com