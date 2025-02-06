Спрос на жилье продолжает падать: только 12% украинцев планируют покупать жилье в 2025 году

В Украине продолжается падение спроса на покупку недвижимости. Этот фактор будет определять "тихую" динамику цен на рынке в 2025 году, а может также привести и к стагнации.

Спрос на покупку жилья в январе-октябре 2024 снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные опроса маркетплейса OLX.

Всего в опросе приняло участие почти 5 тысяч респондентов из подконтрольных регионов Украины. По текущему жилому состоянию – 46% опрошенных проживают в собственном жилье, 29% – арендуют недвижимость, 20% – живут вместе с родителями или другими родственниками. 5% проживают за границей или на условиях ВПЛ.

На вопрос о планах собственной недвижимости 73% респондентов ответили, что ничего не планируют делать в 2025 году со своими квадратными метрами. В то же время, 15% признали, что хотят продать жилье и еще 12% – сдавать в аренду.

64% опрошенных отметили, что не планируют покупать недвижимость в этом году. 24% только думают о приобретении в перспективе следующих пяти лет. И только 12% планируют покупать имущество.

Среди причин покупки 46% отметили, что хотят улучшения жилищных условий (увеличение площади, более современная квартира), 23% – покупают через переезд в другую область или город, 22% хотят сделать инвестицию или сохранить средства, 17% – стремятся воспользоваться доступными кредитными или ипотечными программами. Среди вариантов "другое" (10% респондентов) преобладают причины о потерянном или разрушенном из-за военных действий жилье или оккупации территории проживания.

По последним данным Института демографии, на подконтрольной территории Украины проживает около 29 миллионов человек, из них от 18 лет, то есть уже платежеспособного населения — ориентировочно 70% или 20,3 млн человек.

"Можем ориентировочно предположить, что в 2025 будет 2,4 млн потенциальных покупателей недвижимости в Украине, что дает обнадеживающие тенденции по рынку в этом году", — подчеркнула Юлия Козар, бренд-менеджерка категории OLX Недвижимость.

Спрос на жилье: реальный и отложенный

Причины падения реального спроса связывают в первую очередь со сложной экономической ситуацией в стране и военными рисками, создающими отложенный спрос на покупку жилья.

По убеждению аналитиков, влияет на ситуацию и то, что гривна девальвирует, в то время как цены на квартиры и дома растут. Это в свою очередь сказывается на росте активности на рынке долгосрочной аренды.

"Не имея возможность купить жилье – украинцы его арендуют: за 2024 год спрос на долгосрочную аренду вырос на 8.4% (по сравнению с уровнем 2023 года) и на 8% превысил довоенный 2021 год", – объясняет Юлия Козарь.

С другой стороны, военные риски также побуждают людей покупать жилье. 50% респондентов отметили, что на решение о покупке жилья оказывает влияние частота ракетных атак со стороны РФ.

Согласно опросу, 49% отметили, что на их решение больше всего влияет стабильность собственных доходов и экономические прогнозы, 45% — ответили, что решающим фактором является ситуация на фронте и риски безопасности, 42% — отметили влияние на решение уровня цен на рынке недвижимости.

Какое жилье готовы покупать украинцы

90% опрошенных склоняются к покупке жилой недвижимости (дом или квартира), 5% хотят приобрести земельный участок, 3% рассматривают покупку коммерческих площадей – офисы, кафе, склады и т.д.

Что касается жилой недвижимости, то большинство респондентов (51%) желают приобрести "вторичку" с ремонтом, 32% — сданную в эксплуатацию новостройку или новостройку с ремонтом, 13% отметили покупку квартиры на стадии котлована, чтобы вложить средства в строительство.

На вопрос о бюджете на покупку жилья 46% опрошенных ответили, что рассматривают покупку до $30 000. Еще 34% готовы потратить $30 000 – $60 000, 16% от $60 000 до $150 000 и 4% рассматривают возможность покупки 0

55% опрошенных планирует покупать жилье за собственные средства, не используя кредитные или ипотечные программы, 25% планируют покупку через ипотечную программу «єОселя», еще 20% рассматривают другие программы кредитования. Дополнительно покупку в целях сдачи в аренду рассматривают более 24% опрошенных – 20% для сдачи в долгосрочную аренду и 4% для посуточной аренды.

Среди приоритетных факторов при выборе жилья респонденты отметили:

62% – доступ к важным объектам инфраструктуры в пешеходной досягаемости (больницы, магазины),

52% – наличие системы автономного отопления,

34% – наличие автономного водоснабжения,

33% – оснащение жилья генератором или другим альтернативным источником энергии, 31% – наличие укрытия вблизи жилья,

30% – защищенность территории (огороженная территория, охрана, видеонаблюдение).

Как на падение спроса реагируют цены

Проблемы со спросом подтверждают также девелоперы и риелторы.

"Падение спроса произошло довольно внезапно и не у всех есть понимание, почему это произошло. Однако поскольку наш рынок не любит резко снижать цены, это может спровоцировать стагнацию на рынке", — пояснил Delo.ua СЕО City Development Solutions Роман Герасимчук.

По его словам, на вторичном рынке цены, скорее всего, вообще расти не будут. Первичный рынок недвижимости может давать небольшие колебания в 2025 году.

Как отметила в комментарии Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, перспектив для роста цен на квартиры в Украине нет, поскольку спрос на покупку жилья в Украине остается невысоким. А низкий спрос, в сущности, сдерживает рост цен, даже если они имеют объективные основания для роста.

"Честно говоря, нигде ( по регионам — ред.) не вижу перспектив. Сегодня все в ожидании перемен: что будет происходить на фронте, будут ли переговоры. Да, мы видим, что перестраивается западная часть Украины — там жатва. Но цены там не растут уже год, потому что покупателей нет", — объясняет риелтор.

По ее словам, рынок сейчас фиксирует определенную активность в Ивано-Франковской области, Киевской и Житомирской, а также Николаевской области.