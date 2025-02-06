Попит на житло продовжує падати: лише 12% українців планують купувати житло у 2025 році

В Україні продовжується падіння попиту на купівлю нерухомості. Цей фактор визначатиме “тиху” динаміку цін на ринку в 2025 році.

Попит на купівлю житла у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це свідчать дані опитування маркетплейсу OLX Нерухомість.

Загалом в опитуванні взяло участь майже 5 тисяч респондентів зпідконтрольних регіонів України. Щодо поточного житлового стану – 46% опитаних проживають у власному житлі, 29% – орендують нерухомість, 20% – живуть разом із батьками або іншими родичами. 5% проживають закордоном або на умовах ВПО.

На запитання про плани щодо власної нерухомості 73% респондентів відповіли, що нічого не планують робити у 2025 році зі своїми квадратними метрами. Водночас 15% визнали, що хочуть продати житло та ще 12% – здавати в оренду.

64% опитаних зазначили, що не планують цьогоріч купувати нерухомість. 24% лише думають про придбання в перспективі наступних п'яти років. І лише 12% планують купувати майно.

Серед причин купівлі 46% зазначили, що хочуть покращення житлових умов (збільшення площі, сучасніша квартира), 23% – купують через переїзд в іншу область чи місто, 22% хочуть зробити інвестицію або зберегти кошти, 17% – прагнуть скористатись доступними кредитними чи іпотечними програмами. Серед варіантів “інше” (10% респондентів) переважають причини про втрачене чи зруйноване через воєнні дії житло або окупацію території проживання.

За останніми даними Інституту демографії, на підконтрольній території України проживає наразі близько 29 мільйонів людей, з них від 18 років, тобто вже платоспроможного населення – орієнтовно 70% або 20,3 млн осіб.

"Можемо орієнтовно припустити, що у 2025 матимемо 2,4 млн потенційних покупців нерухомості в Україні, що дає обнадійливі тенденції щодо ринку в цьому році", - наголосила Юлія Козар, бренд-менеджерка категорії OLX Нерухомість.

Попит на житло: реальний і відкладений

Причини падіння реального попиту пов'язують у першу чергу зі складною економічною ситуацією в країні та воєнними ризиками, які створюють відкладений попит щодо купівлі житла.

На переконання аналітиків, впливає на ситуацію і те, що гривня девальвує, в той час, як ціни на квартири та будинки зростають. Це своєю чергою позначається на зростанні активності на ринку довгострокової оренди.

"Не маючи можливість купити житло, українці його орендують: за 2024 рік попит на довгострокову оренду зріс на 8.4% (порівнюючи із рівнем 2023 року) та на 8% перевищив довоєнний 2021 рік", - пояснює Юлія Козар.

З іншого боку воєнні ризики також спонукають людей купувати житло. 50% респондентів зазначили, що на рішення про покупку житла впливає частота ракетних атак з боку РФ.

Згідно з опитуванням, 49% зазначили, що на їхнє рішення найбільше впливає стабільність власних доходів та економічні прогнози, 45% – відповіли, що вирішальним фактором є ситуація на фронті та безпекові ризики, 42% – зазначили про вплив на рішення рівня цін на ринку нерухомості.

Яке житло готові купувати українці

90% опитаних схиляються до покупки житлової нерухомості (будинок чи квартира), 5% хочуть придбати земельну ділянку, 3% розглядають покупку комерційних площ – офіси, кавʼярні, склади тощо.

Щодо житлової нерухомості, то більшість респондентів (51%) бажають придбати квартиру з ремонтом на "вторинці", 32% – здану в експлуатацію новобудову або новобудову із ремонтом, 13% зазначили про купівлю квартири на стадії котловану, щоб вкласти кошти у будівництво.

На запитання щодо бюджету на купівлю житла 46% опитаних відповіли, що розглядають покупку до $30 000. Ще 34% готові витратити $30 000 – $60 000, 16% від $60 000 до $150 000 і 4% розглядають можливість покупки житла вартістю понад $150 000.

55% опитаних планує купувати житло за власні кошти, не використовуючи кредитні чи іпотечні програми, 25% планують покупку через іпотесну програму «єОселя», ще 20% розглядають інші програми кредитування. Додатково купівлю з метою здачі в оренду розглядають понад 24% опитаних – 20% для здачі в довгострокову оренду та 4% для подобової оренди.

Серед факторів автономності та безпеки житла, які є пріоритетними під час вибору нерухомості респонденти зазначили:

62% – доступ до важливих об’єктів інфраструктури у пішохідній досяжності (лікарні, магазини),

52% – наявність системи автономного опалення,

34% – наявність автономного водопостачання,

33% – оснащення житла генератором чи іншим альтернативним джерелом енергії, 31% – наявність укриття поблизу житла,

30% – захищеність території (огороджена територія, охорона, відеонагляд).

Як на падіння попиту реагують ціни

Проблеми з попитом підтверджують також девелопери і рієлтори.

"Падіння попиту сталось досить раптово і не у всіх є розуміння, чому це сталось. Проте оскільки наш ринок не любить різко понижати ціни, це може спровокувати стагнацію на ринку", - пояснив Delo.ua СЕО City Development Solutions Роман Герасимчук.

За його словами, на вторинному ринку ціни швидше за все взагалі зростати не будуть. Первинний ринок нерухомості може давати невеликі коливання у 2025 році.

Як зазначила в коментарі Delo.ua президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, перспектив для зростання цін на квартири в Україні нема, оскільки попит на купівлю житла в Україні залишається невисоким. А низький попит, по суті, стримує зростання цін, навіть якщо вони мають об'єктивні підстави для зростання.

"Чесно кажучи, ніде (за регіонами - ред.) не бачу перспектив. Сьогодні всі в очікуванні змін: що відбуватиметься на фронті, чи будуть переговори. Так, ми бачимо, що розбудовується західна частина України - там жнива. Але ціни там не ростуть вже рік, бо покупців немає", - пояснює рієлторка.

За її словами, ринок наразі фіксує певну активність у Івано-Франківській області, на Київщині та Житомирщині, а також Миколаївщині.