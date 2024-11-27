У Кличко настаивают на восстановлении усадьбы Зеленских

Столичные власти настаивают на восстановлении "усадьбы Зеленских" на улице Александра Конисского, 22, разрушенной в июле 2024 года. Это здание является неотъемлемой частью исторического лица Киева, и его восстановление – приоритетная задача для города.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Там напоминают, что Департамент охраны культурного наследия КГГА подписал с владельцами дома летом меморандум о восстановлении здания. Этот документ закрепил обязательство владельцев вернуть здание к его аутентичному виду и поэтапно выполнить все работы по восстановлению за собственные средства.

Сообщается, что в сентябре этого года была утверждена дорожная карта по восстановлению здания, предусмотренной строительно-реставрационными работами.

"Невыполнение обязательств или внесение изменений в порядок восстановления здания противоречат договоренностям, закрепленным в меморандуме, и будут расценены как нарушение правовых норм", — отмечают в КГГА.

Там добавляют, что согласно договоренностям, на этом этапе уже должна быть согласована предпроектная документация и выполняться исследования технического состояния остатков здания, а подготовительные работы уже неоднократно приостанавливались из-за различных обстоятельств и искусственно созданных препятствий: противодействие со стороны отдельных общественных активистов, задержки в согласовании исследований правоохранительными органами, манипуляции в медиа и т.д.

Киевские власти подчеркивают, что любые попытки воспрепятствовать реставрации или использовать ситуацию для манипуляций неприемлемы и подчеркивают важность выполнения обязательств, взятых владельцем усадьбы.

"Восстановление усадьбы – это не только выполнение обязательств со стороны собственника, но и необходимость консолидации усилий и слаженной работы как представителей власти, так и общественности. Поскольку сохранение архитектурного достояния столицы – общая задача. Город обращается к владельцу здания с призывом соблюдать подписанные договоренности, зафиксированных в меморандуме", — отметили в КГГА.

Напомним, недавно Верховный суд признал законным разрушение усадьбы Зеленских в Киеве, получившей статус памятника истории и архитектуры. Это решение может повлиять на формирование правоприменительной практики, а значит, обеспечить основания для разрушения и других памятников.

Что известно о усадьбе Зеленских

Дом Зеленских на улице Александра Конисского, 22, в Киеве является деревянным зданием, обложенным кирпичом, построенным в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Она является одной из старейших построек на улице. Известно оно стало благодаря тому, что в период с 1911 по 1915 годы здесь проживала семья состоятельных мещан Зеленских.

В 2021 году здание начали разбирать. Однако из-за общественной огласки работы были приостановлены.

19 июля 2024 года вечером дом снесли несмотря на то, что суд по ходатайству прокуроров на него был наложен арест с запретом пользования, распоряжения и отчуждения.

Хотя здание не имеет официального статуса памятника, оно признано ценным историческим сооружением согласно историко-архитектурному опорному плану Киева. Такой статус, согласно Государственным строительным нормам, должен защитить дом от сноса, поскольку он расположен в историческом ареале города.

Шевченковская окружная прокуратура Киева решила возбудить уголовное производство по делу разрушения усадьбы Зеленских. Лица, совершившие уничтожение дома, подозреваются в уничтожении имущества, на которое уже был наложен арест. Кроме того, расследуется факт проведения строительных работ вопреки наложенному запрету, являющемуся самовольным строительством на самовольно занятом земельном участке.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город потребует через суд, чтобы застройщик восстановил здание.