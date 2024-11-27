У Кличка наполягають на відновленні садиби Зеленських

Столична влада наполягає на відновленні “садиби Зеленських” на вулиці Олександра Кониського, 22, що була зруйнована в липні 2024 року. Ця будівля є невід’ємною частиною історичного обличчя Києва, тож її відновлення – пріоритетне завдання для міста.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Там нагадують, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА підписав із власниками садиби влітку меморандум про відновлення будівлі. Цей документ закріпив зобов’язання власників повернути будівлю до її автентичного вигляду і поетапно виконати всі роботи з відновлення за власні кошти.

Повідомляється, що у вересні цього року була затверджена дорожня карта з відновлення будівлі, якою передбачені будівельно-реставраційні роботи.

"Невиконання зобов’язань чи внесення змін до порядку відновлення будівлі суперечать домовленостям, закріпленим у меморандумі, і будуть розцінені як порушення правових норм", - наголошують в КМДА.

Там додають, що згідно домовленостей, на цьому етапі вже має бути погоджена передпроєктна документація та виконуватися дослідження технічного стану залишків будівлі, а підготовчі роботи вже неодноразово призупиняли через різні обставини та штучно створені перешкоди: протидію з боку окремих громадських активістів, затримки в погодженні досліджень із правоохоронними органами, маніпуляції в медіа тощо.

Київська влада підкреслює, що будь-які спроби перешкодити реставрації або використати ситуацію для маніпуляцій є неприйнятними та наголошує на важливості виконання зобов’язань, взятих власником садиби.

"Відновлення садиби – це не лише виконання зобов’язань з боку власника, а й необхідність консолідації зусиль та злагодженої роботи як представників влади, так і громадськості.Оскільки збереження архітектурного надбання столиці – спільне завдання. Місто звертається до власника будівлі із закликом дотримуватися підписаних домовленостей, зафіксованих у меморандумі", - зауважили в КМДА.

Нагадаємо, нещодавно Верховний суд визнав законним руйнування садиби Зеленських у Києві, яка отримала статус пам'ятки історії та архітектури. Це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже забезпечити підстави для руйнування й інших пам'яток.

Що відомо про садибу Зеленських

Садиба Зеленських на вулиці Олександра Кониського, 22, у Києві є дерев'яною будівлею, обкладеною цеглою, збудованою у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Вона є однією з найстаріших споруд на вулиці. Відомою вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських.

У 2021 році будівлю почали розбирати. Однак через суспільний розголос роботи були призупинені.

19 липня 2024 року ввечері будинок знесли попри те, що судом за клопотанням прокурорів на нього був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Хоча будівля не має офіційного статусу пам'ятки, вона визнана цінною історичною спорудою згідно з історико-архітектурним опорним планом Києва. Такий статус, згідно з Державними будівельними нормами, мав би захистити будинок від знесення, оскільки він розташований в історичному ареалі міста.

Шевченківська окружна прокуратура Києва вирішила розпочати кримінальне провадження у справі руйнування садиби Зеленських. Особи, які здійснили знищення будинку, підозрюються у знищенні майна, на яке вже був накладений арешт. Крім того, розслідується факт проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, що є самовільним будівництвом на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто вимагатиме через суд, щоб забудовник відновив будівлю.