- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
-
В Auchan назвали фейком информацию о расширении сети в России
Французский ритейлер Auchan опровергает информацию о расширении своей сети магазинов в России. Как говорится в заявлении Auchan Retail, распространенная информагентством Reuters информация является фейком.
"После публикации агентством Reuters ложной информации, которую подхватили несколько европейских СМИ, Auchan категорически отрицает открытие нового магазина в России. Нет, Auchan не открывает новые магазины и не создает новые торговые площади в России", - сказано в нем.
В частности, в Auchan отрицают существование когда-либо планов по удвоению количества магазинов в России, отмечая, что такой информации не было ни в каких сообщениях или стратегических планах компании.
Там заявляют, что прекратили все инвестиции в российскую дочернюю компанию и буквально соблюдают условия существующих эмбарго и санкций, действуя строго в рамках закона.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время там поясняют, что речь идет лишь о ребрендинге существующего супермаркета "Атак" в Москве под брендом "Мой Ашан", зарегистрированным в России еще 2016 году, о чем российский "Ашан" и объявил 9 марта.
"Таким образом, Auchan Retail остается верным своему обязательству оставаться открытым в Украине и России, чтобы позволить гражданскому населению этих стран по-прежнему иметь доступ к качественным продуктам питания по самой справедливой цене. Эта миссия продолжается", - добавляют в компании.
Напомним также, ранее Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло Auchan в перечень международных спонсоров войны.