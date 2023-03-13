В Auchan назвали фейком информацию о расширении сети в России

Французский ритейлер Auchan опровергает информацию о расширении своей сети магазинов в России. Как говорится в заявлении Auchan Retail, распространенная информагентством Reuters информация является фейком.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"После публикации агентством Reuters ложной информации, которую подхватили несколько европейских СМИ, Auchan категорически отрицает открытие нового магазина в России. Нет, Auchan не открывает новые магазины и не создает новые торговые площади в России", - сказано в нем.

В частности, в Auchan отрицают существование когда-либо планов по удвоению количества магазинов в России, отмечая, что такой информации не было ни в каких сообщениях или стратегических планах компании.

Там заявляют, что прекратили все инвестиции в российскую дочернюю компанию и буквально соблюдают условия существующих эмбарго и санкций, действуя строго в рамках закона.

В то же время там поясняют, что речь идет лишь о ребрендинге существующего супермаркета "Атак" в Москве под брендом "Мой Ашан", зарегистрированным в России еще 2016 году, о чем российский "Ашан" и объявил 9 марта.

"Таким образом, Auchan Retail остается верным своему обязательству оставаться открытым в Украине и России, чтобы позволить гражданскому населению этих стран по-прежнему иметь доступ к качественным продуктам питания по самой справедливой цене. Эта миссия продолжается", - добавляют в компании.

Напомним также, ранее Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло Auchan в перечень международных спонсоров войны.