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В Auchan назвали фейком інформацію про розширення мережі у Росії
Французький рітейлер Auchan спростовує інформацію про розширення своєї мережі магазинів у Росії. Як йдеться у заяві Auchan Retail, поширена інформагентством Reuters інформація є фейком.
"Після публікації агентством Reuters неправдивої інформації, яку підхопили кілька європейських ЗМІ, Auchan категорично заперечує відкриття нового магазину в Росії. Ні, Auchan не відкриває нових магазинів і не створює нових торгових площ в Росії", - сказано в ньому.
Зокрема, в Auchan заперечують існування будь-коли планів щодо подвоєння кількості магазинів у Росії, зазначаючи, що такої інформації не було в жодних повідомленнях чи стратегічних планах компанії.
Там заявляють, що припинили всі інвестиції в російську дочірню компанію і буквально дотримуються умов існуючих ембарго та санкцій, діючи строго в рамках закону.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Водночас там пояснюють, що йдеться лише про ребрендінг існуючого супермаркету "Атак" у Москві під брендом "Мій Ашан", зареєстрованим у Росії ще 2016 року, про що російський "Ашан" і оголосив 9 березня.
"Таким чином, Auchan Retail залишається вірним своєму зобов'язанню залишатися відкритим в Україні та Росії, щоб дозволити цивільному населенню цих країн як і раніше мати доступ до якісних продуктів харчування за найсправедливішою ціною. Ця місія триває", - додають у компанії.
Нагадаємо також, що раніше Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни.