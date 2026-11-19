Редакция Dilo проанализировала доступные данные robota.ua, чтобы оценить ситуацию на столичном рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года. Поскольку месяц еще продолжается, приведенные показатели следует считать предварительными, и они могут измениться до его завершения. В материале рассмотрим актуальный уровень зарплат, соотношение спроса и предложения, а также изменения по сравнению с предыдущим месяцем.

Средняя зарплата в Киеве

Средняя зарплата на киевском рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Сначала кратко о терминах:

Медиана — показатель, который располагает все зарплатные предложения по возрастанию и делит их на две равные части. Половина вакансий предлагает больше этой суммы, другая половина — меньше. В отличие от среднего арифметического, медиана меньше зависит от единичных чрезвычайно высоких или низких зарплат.

1-й квартиль — значение, ниже которого находится четверть зарплат в выборке. Он помогает оценить нижний сегмент предложений работодателей.

3-й квартиль — граница, ниже которой расположены 75% зарплат. Соответственно, четверть предложений превышает этот показатель.

Разница между 1-м и 3-м квартилями демонстрирует ширину зарплатного диапазона. Чем больше расстояние между этими значениями, тем сильнее различаются предложения работодателей в зависимости от профессии, опыта и квалификации.

Спрос и предложение на рынке труда

Итак, по состоянию на ноябрь 2026 года медиана зарплатных предложений в Киеве составляет 37 500 грн. Она рассчитана на основе 30 055 вакансий на robota.ua. Нижний квартиль составляет 27 500 грн, а верхний — 55 000 грн.

Количество вакансий на киевском рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Медиана зарплатных ожиданий кандидатов достигает 35 000 грн на основе 82 239 резюме. Таким образом, работодатели предлагают в среднем примерно на 2 500 грн больше, чем ожидают соискатели.

Для сравнения, в октябре медиана предложений была такой же — 37 500 грн (31 088 вакансий; нижний квартиль — 27 000 грн, верхний — 55 000 грн).

Медиана ожиданий кандидатов также не изменилась — 35 000 грн (78 132 резюме). Единственное отличие заключается в том, что нижний квартиль вырос на 500 грн.

Количество кандидатов на киевском рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Судя по вакансиям, в середине ноября работодатели Киева активнее всего ищут сотрудников в сфере охраны и безопасности, государственных учреждениях, рабочих специальностях и производстве. Это видно из данных Prozora.robota.ua по состоянию на ноябрь.

Таким образом, ситуация зависит от специализации. Там, где не хватает специалистов, конкуренция за работников усиливается. В других категориях преимущество имеют компании, получающие много откликов.

Самые популярные сферы деятельности в Киеве по состоянию на ноябрь 2026 года

ТОП сфер деятельности в г. Киев по количеству вакансий

Источник: prozora.robota.ua

По данным Prozora.robota.ua по состоянию на ноябрь, больше всего вакансий в Киеве предлагают в пяти сферах:

«Охрана, безопасность, силовые структуры»: 5 751 вакансия, медиана — 70 500 грн;

«Государственные учреждения, местное самоуправление»: 5 336 вакансий, медиана — 71 000 грн;

«Рабочие специальности, домашний персонал»: 5 330 вакансий, медиана — 32 500 грн;

«Производство, инженеры, технологии»: 5 190 вакансий, медиана — 40 000 грн;

«Торговля»: 5 082 вакансии, медиана — 34 000 грн.

То есть спрос сосредоточен не только в торговле и сфере обслуживания, но и в государственном секторе, безопасности и производстве. При этом высокие зарплаты в первых двух категориях могут быть связаны со спецификой должностей и требованиями к кандидатам.

В то же время наименьший выбор кандидатов у работодателей в государственных учреждениях: на 5 336 вакансий приходится всего 350 резюме. В сфере охраны и безопасности также не хватает претендентов: 2 155 резюме на 5 751 вакансию. А вот в рабочих специальностях, производстве и инженерии, а также торговле количество вакансий и резюме примерно одинаковое.

Кого ищут чаще всего и кому больше платят?

Среди актуальных предложений на киевском рынке труда есть как рабочие профессии, так и специализированные должности с более высокими требованиями к опыту. Вот какие зарплаты работодатели предлагают в отдельных вакансиях на robota.ua:

ведущий инженер по тестированию электроники — 140 000 грн;

специалист Hard collection — 50 000–150 000 грн;

риелтор, менеджер по продаже недвижимости (без опыта, обучение с нуля) — 80 000–140 000 грн;

инженер-технолог по подготовке и организации производства (БПЛА) — 52 000–109 500 грн;

курьер (велосипед, мотоцикл, автомобиль), правый берег — 70 000 грн.

Есть и более умеренные, но также актуальные предложения:

руководитель производства — 50 000–70 000 грн;

специалист по публичным закупкам, специалист по тендерам (Prozorro) — 50 000–70 000 грн;

внутренний аудитор — 50 000 грн;

младший менеджер образовательных программ — 45 000 грн;

бухгалтер по расчету заработной платы — 45 000 грн.

Однако эти суммы являются предложениями конкретных работодателей, а не медианами по категориям. Кроме того, в нескольких вакансиях указаны широкие диапазоны, поэтому их не стоит воспринимать как рейтинг самых высокооплачиваемых профессий столицы.

Как менялось количество резюме и вакансий

Как менялись зарплаты за последние полгода (с мая по ноябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

В течение последних месяцев зарплаты в Киеве росли, а в ноябре стабилизировались. Как мы отмечали ранее, медиана предложений работодателей составляет 37 500 грн, ожиданий кандидатов — 35 000 грн. В апреле эти показатели равнялись 35 000 грн и 30 660 грн соответственно.

За этот период медиана в вакансиях выросла на 2 500 грн, а ожидания кандидатов — на 4 340 грн. Разрыв между ними сократился с 4 340 грн до 2 500 грн. Требования соискателей постепенно приближаются к предложениям компаний, однако для отдельных профессий разница остается значительной.

Как менялось количество резюме и вакансий (с мая по ноябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

Что касается количества вакансий, в Киеве в течение 2026 года наблюдались заметные колебания. В апреле было 57 001 предложение, в августе — 53 495, в сентябре — 40 708. В октябре показатель составлял 31 088, в ноябре — 30 055 вакансий. Это данные за неполные месяцы, поэтому напрямую сравнивать их с итогами полных месяцев нельзя.

Количество резюме также менялось неравномерно: 160 498 в августе, 74 054 в сентябре, 71 132 в октябре и 82 239 в ноябре.

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