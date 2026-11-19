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Средняя зарплата в Киеве в ноябре 2026: актуальный уровень доходов
Редакция Dilo проанализировала доступные данные robota.ua, чтобы оценить ситуацию на столичном рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года. Поскольку месяц еще продолжается, приведенные показатели следует считать предварительными, и они могут измениться до его завершения. В материале рассмотрим актуальный уровень зарплат, соотношение спроса и предложения, а также изменения по сравнению с предыдущим месяцем.
- Средняя зарплата в Киеве
- Спрос и предложение на рынке труда
- Самые популярные сферы деятельности в Киеве по состоянию на ноябрь 2026 года
- Кого ищут чаще всего и кому больше платят?
- Как менялось количество резюме и вакансий
Средняя зарплата в Киеве
Сначала кратко о терминах:
Медиана — показатель, который располагает все зарплатные предложения по возрастанию и делит их на две равные части. Половина вакансий предлагает больше этой суммы, другая половина — меньше. В отличие от среднего арифметического, медиана меньше зависит от единичных чрезвычайно высоких или низких зарплат.
1-й квартиль — значение, ниже которого находится четверть зарплат в выборке. Он помогает оценить нижний сегмент предложений работодателей.
3-й квартиль — граница, ниже которой расположены 75% зарплат. Соответственно, четверть предложений превышает этот показатель.
Разница между 1-м и 3-м квартилями демонстрирует ширину зарплатного диапазона. Чем больше расстояние между этими значениями, тем сильнее различаются предложения работодателей в зависимости от профессии, опыта и квалификации.
Спрос и предложение на рынке труда
Итак, по состоянию на ноябрь 2026 года медиана зарплатных предложений в Киеве составляет 37 500 грн. Она рассчитана на основе 30 055 вакансий на robota.ua. Нижний квартиль составляет 27 500 грн, а верхний — 55 000 грн.
Медиана зарплатных ожиданий кандидатов достигает 35 000 грн на основе 82 239 резюме. Таким образом, работодатели предлагают в среднем примерно на 2 500 грн больше, чем ожидают соискатели.
Для сравнения, в октябре медиана предложений была такой же — 37 500 грн (31 088 вакансий; нижний квартиль — 27 000 грн, верхний — 55 000 грн).
Медиана ожиданий кандидатов также не изменилась — 35 000 грн (78 132 резюме). Единственное отличие заключается в том, что нижний квартиль вырос на 500 грн.
Судя по вакансиям, в середине ноября работодатели Киева активнее всего ищут сотрудников в сфере охраны и безопасности, государственных учреждениях, рабочих специальностях и производстве. Это видно из данных Prozora.robota.ua по состоянию на ноябрь.
Таким образом, ситуация зависит от специализации. Там, где не хватает специалистов, конкуренция за работников усиливается. В других категориях преимущество имеют компании, получающие много откликов.
Самые популярные сферы деятельности в Киеве по состоянию на ноябрь 2026 года
По данным Prozora.robota.ua по состоянию на ноябрь, больше всего вакансий в Киеве предлагают в пяти сферах:
- «Охрана, безопасность, силовые структуры»: 5 751 вакансия, медиана — 70 500 грн;
- «Государственные учреждения, местное самоуправление»: 5 336 вакансий, медиана — 71 000 грн;
- «Рабочие специальности, домашний персонал»: 5 330 вакансий, медиана — 32 500 грн;
- «Производство, инженеры, технологии»: 5 190 вакансий, медиана — 40 000 грн;
- «Торговля»: 5 082 вакансии, медиана — 34 000 грн.
То есть спрос сосредоточен не только в торговле и сфере обслуживания, но и в государственном секторе, безопасности и производстве. При этом высокие зарплаты в первых двух категориях могут быть связаны со спецификой должностей и требованиями к кандидатам.
В то же время наименьший выбор кандидатов у работодателей в государственных учреждениях: на 5 336 вакансий приходится всего 350 резюме. В сфере охраны и безопасности также не хватает претендентов: 2 155 резюме на 5 751 вакансию. А вот в рабочих специальностях, производстве и инженерии, а также торговле количество вакансий и резюме примерно одинаковое.
Кого ищут чаще всего и кому больше платят?
Среди актуальных предложений на киевском рынке труда есть как рабочие профессии, так и специализированные должности с более высокими требованиями к опыту. Вот какие зарплаты работодатели предлагают в отдельных вакансиях на robota.ua:
- ведущий инженер по тестированию электроники — 140 000 грн;
- специалист Hard collection — 50 000–150 000 грн;
- риелтор, менеджер по продаже недвижимости (без опыта, обучение с нуля) — 80 000–140 000 грн;
- инженер-технолог по подготовке и организации производства (БПЛА) — 52 000–109 500 грн;
- курьер (велосипед, мотоцикл, автомобиль), правый берег — 70 000 грн.
Есть и более умеренные, но также актуальные предложения:
- руководитель производства — 50 000–70 000 грн;
- специалист по публичным закупкам, специалист по тендерам (Prozorro) — 50 000–70 000 грн;
- внутренний аудитор — 50 000 грн;
- младший менеджер образовательных программ — 45 000 грн;
- бухгалтер по расчету заработной платы — 45 000 грн.
Однако эти суммы являются предложениями конкретных работодателей, а не медианами по категориям. Кроме того, в нескольких вакансиях указаны широкие диапазоны, поэтому их не стоит воспринимать как рейтинг самых высокооплачиваемых профессий столицы.
Как менялось количество резюме и вакансий
В течение последних месяцев зарплаты в Киеве росли, а в ноябре стабилизировались. Как мы отмечали ранее, медиана предложений работодателей составляет 37 500 грн, ожиданий кандидатов — 35 000 грн. В апреле эти показатели равнялись 35 000 грн и 30 660 грн соответственно.
За этот период медиана в вакансиях выросла на 2 500 грн, а ожидания кандидатов — на 4 340 грн. Разрыв между ними сократился с 4 340 грн до 2 500 грн. Требования соискателей постепенно приближаются к предложениям компаний, однако для отдельных профессий разница остается значительной.
Что касается количества вакансий, в Киеве в течение 2026 года наблюдались заметные колебания. В апреле было 57 001 предложение, в августе — 53 495, в сентябре — 40 708. В октябре показатель составлял 31 088, в ноябре — 30 055 вакансий. Это данные за неполные месяцы, поэтому напрямую сравнивать их с итогами полных месяцев нельзя.
Количество резюме также менялось неравномерно: 160 498 в августе, 74 054 в сентябре, 71 132 в октябре и 82 239 в ноябре.
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