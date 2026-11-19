Редакция Dilo проанализировала данные robota.ua, чтобы оценить ситуацию на украинском рынке труда в ноябре 2026 года. Важно учитывать, что общенациональная страница зарплат платформы по состоянию на ноябрь содержит последние полные месячные данные за октябрь, тогда как отдельные региональные показатели и зарплатные разрывы обновлены уже в ноябре. В материале рассмотрим уровень оплаты труда в разных городах и сферах, ожидания соискателей и изменения за последние месяцы.

Средняя зарплата в Украине

Средняя зарплата на украинском рынке труда по вакансиям по состоянию на ноябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

По состоянию на ноябрь зарплатная картина в Украине остается неоднородной. По данным Prozora.robota.ua, обновленным 15 ноября, медиана предложений по всей стране составляет 30 000 грн (110 982 вакансии). Нижний квартиль равен 19 000 грн, верхний — 45 000 грн. Медиана ожиданий кандидатов — 25 000 грн (267 910 резюме).

Среди крупнейших городов самые высокие предложения в Киеве: 37 500 грн. Далее следуют:

Днепр (36 000 грн);

Львов, Харьков и Одесса (по 30 000 грн);

Винница (27 500 грн);

Запорожье (26 280 грн);

Николаев и Черкассы (по 26 000 грн);

Житомир (25 000 грн).

Таким образом, только Киев и Днепр превышают общенациональную медиану, три города имеют такой же показатель, остальные находятся ниже. Разница между Киевом и Житомиром составляет 12 500 грн, то есть зарплатная медиана в Киеве в 1,5 раза выше.

Зарплатные ожидания кандидатов и предложения работодателей

В ноябре разрыв между предложениями работодателей и ожиданиями кандидатов по Украине составляет 5 000 грн: 30 000 против 25 000 грн. Это сравнение двух разных массивов данных: вакансии и резюме могут относиться к разным профессиям, уровням опыта и регионам. Поэтому разница не означает, что каждый соискатель согласен на зарплату ниже рыночной.

В городах разрыв неодинаковый:

Киев: предлагают 37 500 грн, ожидают 35 000 грн, разница — 2 500 грн;

Одесса: предлагают 30 000 грн, ожидают 25 000 грн, разница — 5 000 грн;

Львов: предлагают и ожидают 30 000 грн, то есть разницы нет.

Таким образом, ближе всего к балансу предложений и ожиданий Львов, а самый большой разрыв среди городов, по которым есть данные, наблюдается в Одессе.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Украины в ноябре 2026 года демонстрирует заметную разницу между количеством открытых позиций и кандидатов. По данным Prozora.robota.ua, медианная зарплата составляет:

30 000 грн по вакансиям (110 982 предложения);

25 000 грн по резюме (267 910 кандидатов).

Предложения работодателей на 5 000 грн превышают ожидания кандидатов. Это не означает, что каждый соискатель согласен на более низкую оплату: медианы рассчитаны по разным наборам вакансий и резюме. Половина предложений приходится на диапазон от 19 000 до 45 000 грн.

Количество вакансий на украинском рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Кандидатов больше, чем вакансий: на одну открытую позицию приходится примерно 2,4 резюме. Фактическая ситуация зависит от профессии и соответствия квалификации требованиям работодателя.

Количество кандидатов на украинском рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Рынок неоднороден и по городам. Во всех десяти крупнейших городах резюме больше, чем вакансий. Наименьшая разница в Запорожье (2 745 вакансий и 6 032 резюме, примерно 2,2 резюме на вакансию), наибольшая — в Одессе (4 465 вакансий и 19 913 резюме, примерно 4,5).

Самые популярные сферы деятельности в Украине по состоянию на ноябрь 2026 года

ТОП сфер деятельности в Украине по количеству вакансий

Источник: robota.ua

По состоянию на ноябрь больше всего вакансий в Украине предлагают в пяти сферах:

«Рабочие специальности, домашний персонал»: 27 664 вакансии, медиана — 22 000 грн;

«Производство, инженеры, технологии»: 23 165 вакансий, медиана — 27 500 грн;

«Охрана, безопасность, силовые структуры»: 20 904 вакансии, медиана — 70 065 грн;

«Государственные учреждения, местное самоуправление»: 20 368 вакансий, медиана — 70 250 грн;

«Логистика, таможня, склад»: 18 589 вакансий, медиана — 32 500 грн.

Самые высокие зарплаты предлагают в государственном секторе и охране, и именно там наблюдается наибольший дефицит кандидатов: в государственных учреждениях на 20 368 вакансий приходится всего 1 287 резюме, в охране и безопасности — 7 624 резюме на 20 904 вакансии. Резюме меньше, чем вакансий, также в рабочих специальностях и производстве.

В других категориях кандидатов значительно больше, чем вакансий:

«Студенты, начало карьеры, без опыта»: 41 349 резюме на 9 644 вакансии, примерно 4,3 на одну вакансию;

«Административный персонал, водители, курьеры»: 47 650 на 16 861, примерно 2,8;

«Продажи, клиентский менеджмент»: 30 652 на 12 193, примерно 2,5;

«Торговля»: 31 599 на 16 764, примерно 1,9.

Таким образом, рынок труда Украины неоднороден. Конкуренция между кандидатами наиболее высока в массовых профессиях и на стартовых позициях, а в государственном секторе и охране работодатели конкурируют за работников.

Кого ищут чаще всего и кому платят больше?

По состоянию на ноябрь больше всего вакансий в Украине предлагают в категориях «Рабочие специальности, домашний персонал» (27 664 вакансии, медиана — 22 000 грн), «Производство, инженеры, технологии» (23 165 вакансий, 27 500 грн) и «Охрана, безопасность, силовые структуры» (20 904 вакансии, 70 065 грн). Самые высокие медианные зарплаты — в государственных учреждениях (70 250 грн) и охране (70 065 грн).

Самые высокие предложения среди актуальных вакансий:

менеджер ВЭД (автомобили Chery) — 85 000 грн;

директор розничного филиала — 50 000–80 000 грн;

OSINT-аналитик — 66 000 грн;

агроном — 60 000 грн;

супервайзер — 54 000 грн.

Более умеренные, но также конкурентные предложения:

продавец-консультант техники (ТРЦ) — 40 000–70 000 грн;

торговый представитель (служебный автомобиль) — 40 000–50 000 грн;

грузчик (ночная смена) — 40 000–45 000 грн;

курьер на собственном автомобиле — 40 000 грн;

кладовщик на склад — 35 000 грн.

Таким образом, больше всего работников ищут в рабочих и производственных профессиях с умеренной оплатой труда. Самые высокие зарплаты предлагают в государственном секторе и охране, а также на отдельных руководящих и специализированных должностях.

Как менялось количество резюме и вакансий

По состоянию на ноябрь медиана зарплатных предложений в Украине составляет 30 000 грн, а зарплатных ожиданий кандидатов — 25 000 грн. Разница между ними — 5 000 грн. Половина предложений приходится на диапазон от 19 000 до 45 000 грн.

Как менялись зарплаты за последние полгода (с мая по октябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

Ожидания кандидатов рассчитаны на основе 267 910 резюме, а предложения работодателей — на основе 110 982 вакансий.

Как менялось количество резюме и вакансий (с мая по октябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

Количество резюме в Украине почти в 2,4 раза превышает количество вакансий. Это текущий срез, а не итог месяца, поэтому его нельзя сравнивать с полными месячными показателями.

Работодатели предлагают больше, чем ожидают кандидаты, однако конкуренция между соискателями остается высокой. Наибольшая она в категории «Студенты, начало карьеры, без опыта»: 41 349 резюме на 9 644 вакансии. В государственных учреждениях ситуация противоположная: 1 287 резюме на 20 368 вакансий.

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