Редакция Dilo проанализировала данные robota.ua, чтобы показать, как изменился рынок труда Одессы по состоянию на ноябрь 2026 года. Поскольку месяц еще не завершился, приведенные показатели являются предварительными. В материале рассмотрим уровень зарплат, соотношение вакансий и резюме, наиболее востребованные профессии и основные тенденции оплаты труда.

Средняя зарплата в Одессе

Средняя зарплата на одесском рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Одесса остается одним из важных экономических центров юга Украины. Ее рынок труда в значительной степени зависит от торговли, транспорта, логистики, сферы обслуживания и государственного сектора. В то же время война, риски безопасности и изменения в работе портовой инфраструктуры продолжают влиять на деловую активность города.

По состоянию на ноябрь 2026 года медианная зарплата в вакансиях Одессы составляет 30 000 грн. Показатель рассчитан на основе 4 525 предложений на robota.ua. Для сравнения, в мае медиана составляла 28 000 грн, то есть за этот период она увеличилась на 2 000 грн, или примерно на 7,1%.

Для среднестатистического одессита важно учитывать и разницу между начисленной зарплатой и суммой, которую работник получает после уплаты налогов. При стандартном налогообложении из 30 000 грн начисленного дохода после удержания 18% НДФЛ и 5% военного сбора остается около 23 100 грн.

В то же время медиана не означает, что именно такую сумму получает каждый работник. Уровень оплаты существенно зависит от профессии, опыта и специфики работодателя. По данным платформы, нижний квартиль зарплат в ноябре составляет 21 000 грн, верхний — 40 000 грн. Таким образом, половина предложений сосредоточена в этом диапазоне.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Одессы в ноябре 2026 года демонстрирует заметную разницу между количеством открытых позиций и претендентов на них. По данным Prozora.robota.ua, медианная зарплата составляет:

30 000 грн по вакансиям (на основе 4 565 предложений);

25 000 грн по резюме (на основе 19 913 кандидатов).

Таким образом, зарплатные предложения работодателей примерно на 5 000 грн превышают медианные ожидания кандидатов. Это не обязательно означает, что каждый соискатель соглашается на более низкую оплату: медианы рассчитываются по разным наборам вакансий и резюме. Однако общая разница указывает на то, что работодатели в отдельных сегментах готовы предлагать больше, чем ожидает типичный кандидат.

По распределению зарплатных предложений больше всего вакансий сосредоточено в диапазоне 21 000–34 000 грн — 1 634 позиции. Еще 1 071 предложение предусматривает оплату от 8 000 до 21 000 грн, а 876 вакансий — от 34 000 до 47 000 грн.

Количество вакансий на одесском рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Количество кандидатов также остается значительным. На платформе насчитывается 19 913 резюме против 4 565 вакансий. Если сопоставить эти показатели, на одну открытую позицию приходится примерно 4,35 резюме. Это свидетельствует о конкуренции между соискателями, хотя фактическая ситуация зависит от конкретной профессии и соответствия квалификации требованиям работодателя.

Количество кандидатов на одесском рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

В целом одесский рынок труда нельзя назвать однородным. В массовых профессиях работодатели могут получать много откликов, тогда как в специализированных направлениях, в частности в транспорте и отдельных технических сферах, выбор кандидатов значительно ограниченнее.

Самые популярные сферы деятельности в Одессе по состоянию на ноябрь 2026 года

ТОП сфер деятельности в Одессе по количеству вакансий

Источник: robota.ua

По состоянию на ноябрь больше всего вакансий в Одессе предлагают в пяти сферах:

«Административный персонал, водители, курьеры»: 871 вакансия, медиана — 30 000 грн;

«Логистика, таможня, склад»: 847 вакансий, медиана — 32 500 грн;

«Рабочие специальности, домашний персонал»: 835 вакансий, медиана — 24 000 грн;

«Государственные учреждения, местное самоуправление»: 767 вакансий, медиана — 70 000 грн;

«Охрана, безопасность, силовые структуры»: 766 вакансий, медиана — 70 000 грн.

Самые высокие зарплаты предлагают в государственном секторе и охране, и именно там меньше всего кандидатов: в государственных учреждениях на 767 вакансий приходится всего 68 резюме, в охране и безопасности — 537 резюме на 766 вакансий. У работодателей в этих сферах ограниченный выбор.

В других категориях резюме значительно больше, чем вакансий. Самый большой разрыв наблюдается в категории «Студенты, начало карьеры, без опыта»: 2 909 резюме на 425 вакансий. Среди административного персонала, водителей и курьеров на 871 вакансию приходится 3 567 резюме, в продажах и клиентском менеджменте — 2 411 на 666, в торговле — 2 096 на 680.

Таким образом, одесский рынок труда неоднороден. Конкуренция между кандидатами наиболее высока в массовых профессиях и на стартовых позициях, а в госсекторе и охране выше конкуренция между работодателями за работников.

Кого ищут чаще всего и кому платят больше?

По состоянию на ноябрь больше всего вакансий в Одессе предлагают в категории «Административный персонал, водители, курьеры»: 871 вакансия с медианой 30 000 грн. Далее следуют «Логистика, таможня, склад» (847 вакансий, 32 500 грн) и «Рабочие специальности, домашний персонал» (835 вакансий, 24 000 грн). Самые высокие медианные зарплаты — в государственных учреждениях и охране, по 70 000 грн.

Самые высокие предложения среди актуальных вакансий:

водитель-экспедитор категории СЕ (дальнобойщик) — 90 000–110 000 грн;

региональный визуальный мерчендайзер (visual merchandiser) — 45 000–50 000 грн;

повар-универсал в отдел приготовления еды для доставки — 37 800–53 700 грн;

пиццайоло — 37 700–51 400 грн;

врач-лаборант, цитолог — 42 000 грн.

Более умеренные, но также конкурентные предложения:

специалист отдела сопровождения и поддержки процессинга — 40 000 грн;

комплектовщик на предприятие по производству полуфабрикатов — 30 000–40 000 грн;

водитель категорий B и C — 35 000–40 000 грн;

повар-универсал в гостиницу в Закарпатье — 35 000 грн;

грузчик — 31 200 грн.

Таким образом, самые высокие предложения в Одессе сосредоточены в транспортной сфере, где оплата зависит от категории водительского удостоверения, опыта и специфики перевозок, а также в государственном секторе и охране.

Как менялось количество резюме и вакансий

Медианная зарплата в вакансиях в Одессе росла, хотя и неравномерно: в мае она составляла 28 000 грн, в июне — 28 670 грн, в июле — 30 000 грн, в августе — 29 500 грн, в сентябре — 29 000 грн, в октябре и ноябре — 30 000 грн. По сравнению с маем предложения выросли на 2 000 грн, или примерно на 7,1%.

Как менялись зарплаты за последние полгода (с мая по октябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

Зарплатные ожидания кандидатов все это время оставались на уровне 25 000 грн. Поэтому разрыв между предложениями работодателей и ожиданиями соискателей увеличился с 3 000 грн в мае до 5 000 грн в ноябре: компании повышали оплату быстрее, чем росли требования кандидатов.

Как менялось количество резюме и вакансий (с мая по октябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

Количество вакансий с мая по октябрь сократилось на 876, или примерно на 12%: с 7 270 до 6 394. Количество резюме одновременно выросло примерно на 31%: с 32 321 до 42 361.

Таким образом, работодатели постепенно повышают зарплатные предложения, но открытых позиций становится меньше, а кандидатов — больше. Это усиливает конкуренцию среди соискателей: особенно в категории «Студенты, начало карьеры, без опыта» (2 909 резюме на 425 вакансий). В государственных учреждениях ситуация противоположная: 68 резюме на 767 вакансий.

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