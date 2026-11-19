Редакція Dilo проаналізувала дані robota.ua, щоб показати, як змінився ринок праці Одеси станом на листопад 2026 року. Оскільки місяць ще не завершився, наведені показники є попередніми. У матеріалі розглянемо рівень зарплат, співвідношення вакансій і резюме, найбільш затребувані професії та основні тенденції оплати праці.

Середня зарплата в Одесі

Середня зарплата на одеському ринку праці станом на листопад 2026 року

Джерело: prozora.robota.ua

Одеса залишається одним із важливих економічних центрів півдня України. Її ринок праці значною мірою залежить від торгівлі, транспорту, логістики, сфери обслуговування та державного сектору. Водночас війна, безпекові ризики й зміни в роботі портової інфраструктури продовжують впливати на ділову активність міста.

Станом на листопад 2026 року медіанна зарплата у вакансіях Одеси становить 30 000 грн. Показник розрахований на основі 4 525 пропозицій на robota.ua. Для порівняння, у травні медіана становила 28 000 грн, тобто за цей період вона збільшилася на 2 000 грн, або приблизно 7,1%.

Для пересічного одесита важливо враховувати й різницю між нарахованою зарплатою та сумою, яку працівник отримує після сплати податків. За стандартного оподаткування із 30 000 грн нарахованого доходу після утримання 18% ПДФО та 5% військового збору залишається близько 23 100 грн.

Водночас медіана не означає, що саме таку суму отримує кожен працівник. Рівень оплати суттєво залежить від професії, досвіду та специфіки роботодавця. За даними платформи, нижній квартиль зарплат у листопаді становить 21 000 грн, верхній — 40 000 грн. Отже, половина пропозицій зосереджена в цьому діапазоні.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці Одеси у листопаді 2026 року демонструє помітну різницю між кількістю відкритих позицій та претендентів на них. За даними Prozora.robota.ua, медіанна зарплата становить:

30 000 грн за вакансіями (на основі 4 565 пропозицій);

25 000 грн за резюме (на основі 19 913 кандидатів).

Таким чином, зарплатна пропозиція роботодавців приблизно на 5 000 грн перевищує медіанні очікування кандидатів. Це не обов'язково означає, що кожен шукач погоджується на нижчу оплату: медіани розраховуються за різними наборами вакансій і резюме. Проте загальна різниця вказує на те, що роботодавці в окремих сегментах готові пропонувати більше, ніж очікує типовий кандидат.

За розподілом зарплатних пропозицій найбільше вакансій зосереджено в діапазоні 21 000–34 000 грн — 1 634 позицій. Ще 1 071 пропозиції передбачають оплату від 8 000 до 21 000 грн, а 876 вакансії — від 34 000 до 47 000 грн.

Кількість вакансій на одеському ринку праці станом на листопад 2026 року

Джерело: prozora.robota.ua

Кількість кандидатів також залишається значною. На платформі налічується 19 913 резюме проти 4 565 вакансій. Якщо зіставити ці показники, на одну відкриту позицію припадає приблизно 4,35 резюме. Це свідчить про конкуренцію між шукачами, хоча фактична ситуація залежить від конкретної професії та відповідності кваліфікації вимогам роботодавця.

Кількість кандидатів на одеському ринку праці станом на листопад 2026 року

Джерело: prozora.robota.ua

Загалом одеський ринок праці не можна назвати однорідним. У масових професіях роботодавці можуть отримувати багато відгуків, тоді як у спеціалізованих напрямках, зокрема транспорті та окремих технічних сферах, вибір кандидатів значно обмеженіший.

Найпопулярніші сфери діяльності в Одесі станом на листопад 2026 року

ТОП сфер діяльності в Україні по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Станом на листопад найбільше вакансій в Україні пропонують у п'яти сферах:

«Робочі спеціальності, персонал для дому»: 27 664 вакансії, медіана 22 000 грн;

«Виробництво, інженери, технології»: 23 165 вакансій, медіана 27 500 грн;

«Охорона, безпека, силові структури»: 20 904 вакансії, медіана 70 065 грн;

«Державні установи, місцеве самоврядування»: 20 368 вакансій, медіана 70 250 грн;

«Логістика, митниця, склад»: 18 589 вакансій, медіана 32 500 грн.

Найвищі зарплати пропонують у державному секторі й охороні, і саме там найбільший дефіцит кандидатів: у державних установах на 20 368 вакансій припадає лише 1 287 резюме, в охороні й безпеці — 7 624 резюме на 20 904 вакансії. Резюме менше, ніж вакансій, також у робочих спеціальностях і виробництві.

В інших категоріях кандидатів значно більше, ніж вакансій:

«Студенти, початок кар'єри, без досвіду»: 41 349 резюме на 9 644 вакансії, приблизно 4,3 на одну;

«Адміністративний персонал, водії, кур'єри»: 47 650 на 16 861, приблизно 2,8;

«Продажі, клієнт-менеджмент»: 30 652 на 12 193, приблизно 2,5;

«Торгівля»: 31 599 на 16 764, приблизно 1,9.

Отже, ринок праці України неоднорідний. Конкуренція між кандидатами найвища в масових і стартових професіях, а в державному секторі та охороні роботодавці конкурують за працівників.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Станом на листопад найбільше вакансій в Одесі пропонують у категорії «Адміністративний персонал, водії, кур'єри»: 871 вакансія з медіаною 30 000 грн. Далі йдуть «Логістика, митниця, склад» (847 вакансій, 32 500 грн) і «Робочі спеціальності, персонал для дому» (835 вакансій, 24 000 грн). Найвищі медіани в державних установах і охороні, по 70 000 грн.

Найвищі пропозиції серед актуальних вакансій:

водій-експедитор категорії СЕ (далекобійник) — 90 000–110 000 грн;

регіональний visual merchandiser — 45 000–50 000 грн;

кухар-універсал у відділ приготування їжі на доставку — 37 800–53 700 грн;

пекар піци — 37 700–51 400 грн;

лікар-лаборант цитолог — 42 000 грн.

Помірніші, але також конкурентні пропозиції:

фахівець відділу супроводу та підтримки процесінгу — 40 000 грн;

комплектувальник на підприємство напівфабрикатів — 30 000–40 000 грн;

водій категорій B та C — 35 000–40 000 грн;

кухар-універсал у готель на Закарпатті — 35 000 грн;

вантажник — 31 200 грн.

Отже, найвищі пропозиції в Одесі зосереджені в транспорті, де оплата залежить від категорії посвідчення, досвіду та специфіки перевезень, а також у державному секторі й охороні.

Як змінювалась кількість резюме та вакансій

Медіанна зарплата у вакансіях в Одесі зросла, хоча й нерівномірно: у травні вона становила 28 000 грн, у червні — 28 670 грн, у липні — 30 000 грн, у серпні — 29 500 грн, у вересні — 29 000 грн, у жовтні й листопаді — 30 000 грн. Порівняно з травнем пропозиції зросли на 2 000 грн, або приблизно на 7,1%.

Як змінювалися зарплати за останні півроку (з травня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

Зарплатні очікування кандидатів увесь цей час залишалися на рівні 25 000 грн. Тому розрив між пропозиціями роботодавців і очікуваннями шукачів збільшився з 3 000 грн у травні до 5 000 грн у листопаді: компанії підвищували оплату швидше, ніж зростали вимоги кандидатів.

Як змінювалися кількість резюме та вакансій (з травня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

Кількість вакансій від травня до жовтня скоротилася на 876, або приблизно на 12%: із 7 270 до 6 394. Кількість резюме водночас зросла приблизно на 31%: із 32 321 до 42 361.

Отже, роботодавці поступово підвищують зарплатні пропозиції, але відкритих позицій стає менше, а кандидатів більше. Це посилює конкуренцію серед шукачів: найбільше в категорії «Студенти, початок кар'єри, без досвіду» (2 909 резюме на 425 вакансій). У державних установах ситуація протилежна: 68 резюме на 767 вакансій.

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