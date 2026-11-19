Редакція Dilo проаналізувала доступні дані robota.ua, щоб оцінити ситуацію на столичному ринку праці станом на листопад 2026 року. Оскільки місяць ще триває, наведені показники варто вважати попередніми, і вони ж можуть змінитися до його завершення. У матеріалі розглянемо актуальний рівень зарплат, співвідношення попиту та пропозиції, а також зміни порівняно з попереднім місяцем.

Середня зарплата в Києві

Середня зарплата на київському ринку праці станом на листопад 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Спершу коротко про терміни:

Медіана — показник, який розташовує всі зарплатні пропозиції за зростанням і ділить їх на дві рівні частини. Половина вакансій пропонує більше цієї суми, інша половина — менше. На відміну від середнього арифметичного, медіана менше залежить від поодиноких надзвичайно високих або низьких зарплат.

1 квартиль — значення, нижче якого перебуває чверть зарплат у вибірці. Він допомагає оцінити нижній сегмент пропозицій роботодавців.

3 квартиль — межа, нижче якої розташовані 75% зарплат. Відповідно, чверть пропозицій перевищує цей показник.

Різниця між 1 та 3 квартилем демонструє ширину зарплатного діапазону. Що більша відстань між цими значеннями, то сильніше відрізняються пропозиції роботодавців залежно від професії, досвіду та кваліфікації.

Попит і пропозиція на ринку праці

Тож, станом на листопад 2026 року медіана зарплатних пропозицій у Києві становить 37 500 грн. Її розрахували за 30 055 вакансіями на robota.ua. Нижній квартиль становить 27 500 грн, а верхній — 55 000 грн.

Кількість вакансій на київському ринку праці станом на листопад 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Медіана зарплатних очікувань кандидатів сягає 35 000 грн, з 82 239 резюме. Отже, роботодавці пропонують у середньому приблизно на 2 500 грн більше, ніж очікують шукачі.

Для порівняння, у жовтні медіана пропозицій була такою самою — 37 500 грн (31 088 вакансій; нижній квартиль — 27 000 грн, верхній — 55 000 грн).

Медіана очікувань кандидатів також не змінилася — 35 000 грн (із 78 132 резюме). Єдина відмінність в тому, що нижній квартиль виріс на 500 грн.

Кількість кандидатів на київському ринку праці станом на листопад 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Якщо судити з вакансій, то в середині листопада роботодавці Києва найактивніше шукають працівників в охороні й безпеці, державних установах, робітничих спеціальностях і виробництві. Це видно з даних Prozora.robota.ua станом на листопад.

Отже, ситуація залежить від спеціалізації. Де фахівців не вистачає, конкуренція за працівників посилюється. В інших категоріях перевагу мають компанії, які отримують багато відгуків.

Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на листопад 2026

ТОП сфер діяльності у м. Київ по кількості вакансій

Джерело: prozora.robota.ua

За даними Prozora.robota.ua станом на листопад, найбільше вакансій у Києві пропонують у п'яти сферах:

«Охорона, безпека, силові структури»: 5 751 вакансія, медіана 70 500 грн;

«Державні установи, місцеве самоврядування»: 5 336 вакансій, медіана 71 000 грн;

«Робочі спеціальності, персонал для дому»: 5 330 вакансій, медіана 32 500 грн;

«Виробництво, інженери, технології»: 5 190 вакансій, медіана 40 000 грн;

«Торгівля»: 5 082 вакансії, медіана 34 000 грн.

Тобто, попит зосереджений не лише в торгівлі та сфері обслуговування, а й у державному секторі, безпеці та виробництві. А високі зарплати в перших двох категоріях можуть бути пов'язані зі специфікою посад і вимогами до кандидатів.

Водночас, найменший вибір кандидатів мають роботодавці в державних установах: на 5 336 вакансій там лише 350 резюме. В охороні й безпеці також бракує претендентів: 2 155 резюме на 5 751 вакансію. А от у робочих спеціальностях, виробництві та інженерії й торгівлі вакансій і резюме приблизно порівну.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Серед актуальних пропозицій на київському ринку праці є і робітничі професії, і спеціалізовані посади з вищими вимогами до досвіду. Ось які зарплати пропонують роботодавці в окремих вакансіях на robota.ua:

провідний інженер з тестування електроніки — 140 000 грн;

спеціаліст Hard collection — 50 000–150 000 грн;

рієлтор, менеджер з продажу нерухомості (без досвіду, навчають з нуля) — 80 000–140 000 грн;

інженер-технолог з підготовки та організації виробництва (БпЛА) — 52 000–109 500 грн;

кур'єр (вело, мото, авто), правий берег — 70 000 грн.

Є також помірніші, але також актуальні пропозиції:

керівник виробництва — 50 000–70 000 грн;

фахівець з публічних закупівель, спеціаліст з тендерів (Prozorro) — 50 000–70 000 грн;

внутрішній аудитор — 50 000 грн;

молодший менеджер освітніх програм — 45 000 грн;

бухгалтер із розрахунку заробітної плати — 45 000 грн.

Але не суми є пропозиціями конкретних роботодавців, а не медіанами по категоріях. До того ж, кілька вакансій мають широкі діапазони, тож їх не варто сприймати як рейтинг найоплачуваніших професій столиці.

Як змінювалась кількість резюме та вакансій

Як змінювалися зарплати за останні півроку (з травня по листопад 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

Протягом останніх місяців зарплати в Києві зростали, а в листопаді стабілізувалися. Як ми говорили раніше, медіанна пропозицій роботодавців становить 37 500 грн, очікувань кандидатів — 35 000 грн. У квітні ці показники дорівнювали 35 000 грн і 30 660 грн.

За цей період медіана у вакансіях зросла на 2 500 грн, а очікування кандидатів — на 4 340 грн. Розрив між ними скоротився з 4 340 грн до 2 500 грн. Вимоги шукачів поступово наближаються до пропозицій компаній, проте для окремих професій різниця залишається значною.

Як змінювалися кількість резюме та вакансій (з травня по листопад 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

Щодо кількості вакансій, у Києві впродовж 2026 року спостерігалися помітні коливання. У квітні було 57 001 пропозиція, у серпні — 53 495, у вересні — 40 708. У жовтні показник становив 31 088, у листопаді — 30 055 вакансій. Це дані неповних місяців, тому прямо порівнювати їх із підсумками повних місяців не можна.

Кількість резюме також змінювалася нерівномірно: 160 498 у серпні, 74 054 у вересні, 71 132 у жовтні й 82 239 у листопаді.

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