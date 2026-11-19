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Середня зарплата у Львові у листопаді 2026: актуальний рівень доходів
Редакція Dilo проаналізувала дані robota.ua, щоб оцінити ситуацію на ринку праці Львова станом на листопад 2026 року. Оскільки місяць ще не завершився, наведені показники є попередніми та можуть змінитися. У матеріалі розглянемо актуальні зарплати, попит на працівників, зарплатні очікування кандидатів та основні тенденції порівняно з попередніми місяцями.
- Середня зарплата у Львові
- Попит і пропозиція на ринку праці
- Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на листопад 2026
- Кого найбільше шукають і кому більше платять?
- Як змінювалась кількість резюме та вакансій
Середня зарплата у Львові
Спершу коротко про терміни:
Медіана — значення, яке ділить усі зарплати навпіл: половина пропозицій вища за нього, половина — нижча. Її не слід плутати із середнім арифметичним, адже медіана не спотворюється поодинокими аномально високими чи низькими показниками.
- 1 квартиль — межа, нижче якої перебувають 25% зарплат у вибірці. Це орієнтир для нижнього сегмента пропозицій.
- 3 квартиль — межа, нижче якої перебувають 75% зарплат. Вище цього значення залишається лише чверть найвищих пропозицій.
- Різниця між 1 та 3 квартилем показує, наскільки широкий розкид зарплат. Чим більша ця «вилка», тим неоднорідніший ринок за рівнем оплати праці.
Станом на листопад 2026 року медіанна зарплата у вакансіях у Львові становить 30 000 грн (6 162 пропозиції). У жовтні вона дорівнювала 29 500 грн.
Нижній квартиль становить 20 470 грн, верхній — 42 000 грн, тобто половина пропозицій припадає на діапазон від 20 470 до 42 000 грн. Водночас помітна частина роботодавців готова платити понад 42 000 грн.
Медіана зарплатних очікувань кандидатів у листопаді також становить 30 000 грн (21 866 резюме) і не змінилася з жовтня. Отже, претенденти орієнтуються на оплату, яку пропонують роботодавці.
Попит і пропозиція на ринку праці
Кандидатів на платформі значно більше, ніж вакансій: 21 866 резюме проти 6 162 пропозицій.
Співвідношення вакансій і резюме відрізняється залежно від професії. У деяких напрямках роботодавці мають достатній вибір претендентів, тоді як в інших кількість відкритих позицій майже не поступається числу кандидатів або навіть перевищує його. Тому говорити про однозначну перевагу роботодавців чи шукачів для всього львівського ринку праці було б некоректно.
Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на листопад 2026
Так, за даними Prozora.robota.ua станом на листопад, найбільше вакансій у Львові пропонують у шести сферах:
- «Робочі спеціальності, персонал для дому»: 1 614 вакансій, медіана 24 000 грн;
- «Логістика, митниця, склад»: 1 322 вакансії, медіана 34 375 грн;
- «Виробництво, інженери, технології»: 1 260 вакансій, медіана 29 500 грн;
- «Адміністративний персонал, водії, кур'єри»: 1 059 вакансій, медіана 30 000 грн;
- «Торгівля»: 944 вакансії, медіана 27 985 грн;
- «Продажі, клієнт-менеджмент»: 767 вакансій, медіана 32 500 грн.
У кількох категоріях резюме суттєво більше, ніж відкритих позицій, тож роботодавці мають ширший вибір:
- «Адміністративний персонал, водії, кур'єри»: 3 416 резюме на 1 059 вакансій;
- «Студенти, початок кар'єри, без досвіду»: 3 355 резюме на 728 вакансій;
- «Продажі, клієнт-менеджмент»: 2 636 резюме на 767 вакансій.
Інша ситуація в державному секторі: на 660 вакансій припадає лише 40 резюме. В охороні, безпеці та силових структурах вакансій і резюме майже порівну: 652 проти 535. Медіана в обох категоріях становить 70 065 грн.
Отже, найбільша конкуренція між кандидатами зосереджена в адміністративних, продажних і стартових позиціях, тоді як у державному секторі й охороні роботодавці мають значно менший вибір.
Кого найбільше шукають і кому більше платять?
Серед актуальних вакансій у Львові в листопаді 2026 року є пропозиції для фахівців транспортної, митної, продажної та виробничої сфер:
- Водій-міжнародник, категорія СЕ — 80 000–120 000 грн;
- Автомаляр, рихтувальник, фарбувальник — 60 000–150 000 грн;
- Sales-менеджер (освітні послуги) — 60 000–120 000 грн;
- Агент з митного оформлення (юридичні особи) — 60 000–110 000 грн;
- Кур'єр (вело, мото, авто) — 75 000 грн;
- Executive Recruiter, Headhunter (MilTech) — 60 200 грн.
Дещо скромніші, але також конкурентні пропозиції є в будівництві, доставці, складському господарстві та виробництві:
- Будівельник, різноробочий — 55 000 грн;
- Кур'єр із власним авто (пікап, бус) — 50 000–70 000 грн;
- Водій навантажувача — 46 000–57 000 грн;
- Складальник алюмінієвих рамок (Малехів) — 45 000–60 000 грн.
Загалом львівський ринок пропонує широкий діапазон оплати праці навіть у межах суміжних професій.
Найвищі суми доступні для кваліфікованих робітничих і транспортних посад, а також для фахівців із продажів і митного оформлення. В окремих вакансіях розрив між нижньою та верхньою межею досягає 90 000 грн, і рівень доходу залежить від досвіду, обсягу роботи та умов роботодавця.
Як змінювалась кількість резюме та вакансій
Зарплатна динаміка у Львові була помірною. У травні медіана у вакансіях становила 28 500 грн, а очікування кандидатів — 30 000 грн. У жовтні пропозиції зросли до 29 500 грн, очікування не змінилися. У листопаді медіана пропозицій досягла 30 000 грн і зрівнялася з очікуваннями кандидатів.
Отже, пропозиції роботодавців за цей час зросли на 1 500 грн, а розрив із очікуваннями шукачів скоротився з 1 500 грн до нуля. Зростання було нерівним: у червні медіана становила 28 000 грн, у липні й серпні — 29 000 грн, у вересні й жовтні — 29 500 грн.
Кількість вакансій з травня по вересень поступово скорочувалася: з 8 835 до 8 397. У жовтні вона зросла до 8 800, що може свідчити про пожвавлення попиту після літа. Резюме протягом цього часу додавалося: з 36 565 у травні до 47 983 у жовтні. Тобто кандидатів ставало більше швидше, ніж вакансій.
Ринок праці у Львові залишається неоднорідним. У категоріях «Адміністративний персонал, водії, кур'єри», «Студенти, початок кар'єри» і «Продажі» кандидатів у кілька разів більше, ніж вакансій. У державних установах на 660 вакансій припадає лише 40 резюме, в охороні й безпеці — 535 резюме на 652 вакансії, тож роботодавці там мають обмежений вибір.
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