Редакція Dilo проаналізувала дані robota.ua, щоб оцінити ситуацію на ринку праці Львова станом на листопад 2026 року. Оскільки місяць ще не завершився, наведені показники є попередніми та можуть змінитися. У матеріалі розглянемо актуальні зарплати, попит на працівників, зарплатні очікування кандидатів та основні тенденції порівняно з попередніми місяцями.

Середня зарплата у Львові

Середня зарплата на львівському ринку праці станом на листопад 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Спершу коротко про терміни:

Медіана — значення, яке ділить усі зарплати навпіл: половина пропозицій вища за нього, половина — нижча. Її не слід плутати із середнім арифметичним, адже медіана не спотворюється поодинокими аномально високими чи низькими показниками.

1 квартиль — межа, нижче якої перебувають 25% зарплат у вибірці. Це орієнтир для нижнього сегмента пропозицій.

3 квартиль — межа, нижче якої перебувають 75% зарплат. Вище цього значення залишається лише чверть найвищих пропозицій.

Різниця між 1 та 3 квартилем показує, наскільки широкий розкид зарплат. Чим більша ця «вилка», тим неоднорідніший ринок за рівнем оплати праці.

Станом на листопад 2026 року медіанна зарплата у вакансіях у Львові становить 30 000 грн (6 162 пропозиції). У жовтні вона дорівнювала 29 500 грн.

Нижній квартиль становить 20 470 грн, верхній — 42 000 грн, тобто половина пропозицій припадає на діапазон від 20 470 до 42 000 грн. Водночас помітна частина роботодавців готова платити понад 42 000 грн.

Медіана зарплатних очікувань кандидатів у листопаді також становить 30 000 грн (21 866 резюме) і не змінилася з жовтня. Отже, претенденти орієнтуються на оплату, яку пропонують роботодавці.

Попит і пропозиція на ринку праці

Кількість вакансій на львівському ринку праці станом на листопад 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Кандидатів на платформі значно більше, ніж вакансій: 21 866 резюме проти 6 162 пропозицій.

Кількість кандидатів на львівському ринку праці станом на листопад 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Співвідношення вакансій і резюме відрізняється залежно від професії. У деяких напрямках роботодавці мають достатній вибір претендентів, тоді як в інших кількість відкритих позицій майже не поступається числу кандидатів або навіть перевищує його. Тому говорити про однозначну перевагу роботодавців чи шукачів для всього львівського ринку праці було б некоректно.

Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на листопад 2026

ТОП сфер діяльності у м. Львів по кількості вакансій

Джерело: prozora.robota.ua

Так, за даними Prozora.robota.ua станом на листопад, найбільше вакансій у Львові пропонують у шести сферах:

«Робочі спеціальності, персонал для дому»: 1 614 вакансій, медіана 24 000 грн;

«Логістика, митниця, склад»: 1 322 вакансії, медіана 34 375 грн;

«Виробництво, інженери, технології»: 1 260 вакансій, медіана 29 500 грн;

«Адміністративний персонал, водії, кур'єри»: 1 059 вакансій, медіана 30 000 грн;

«Торгівля»: 944 вакансії, медіана 27 985 грн;

«Продажі, клієнт-менеджмент»: 767 вакансій, медіана 32 500 грн.

У кількох категоріях резюме суттєво більше, ніж відкритих позицій, тож роботодавці мають ширший вибір:

«Адміністративний персонал, водії, кур'єри»: 3 416 резюме на 1 059 вакансій;

«Студенти, початок кар'єри, без досвіду»: 3 355 резюме на 728 вакансій;

«Продажі, клієнт-менеджмент»: 2 636 резюме на 767 вакансій.

Інша ситуація в державному секторі: на 660 вакансій припадає лише 40 резюме. В охороні, безпеці та силових структурах вакансій і резюме майже порівну: 652 проти 535. Медіана в обох категоріях становить 70 065 грн.

Отже, найбільша конкуренція між кандидатами зосереджена в адміністративних, продажних і стартових позиціях, тоді як у державному секторі й охороні роботодавці мають значно менший вибір.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Серед актуальних вакансій у Львові в листопаді 2026 року є пропозиції для фахівців транспортної, митної, продажної та виробничої сфер:

Водій-міжнародник, категорія СЕ — 80 000–120 000 грн;

Автомаляр, рихтувальник, фарбувальник — 60 000–150 000 грн;

Sales-менеджер (освітні послуги) — 60 000–120 000 грн;

Агент з митного оформлення (юридичні особи) — 60 000–110 000 грн;

Кур'єр (вело, мото, авто) — 75 000 грн;

Executive Recruiter, Headhunter (MilTech) — 60 200 грн.

Дещо скромніші, але також конкурентні пропозиції є в будівництві, доставці, складському господарстві та виробництві:

Будівельник, різноробочий — 55 000 грн;

Кур'єр із власним авто (пікап, бус) — 50 000–70 000 грн;

Водій навантажувача — 46 000–57 000 грн;

Складальник алюмінієвих рамок (Малехів) — 45 000–60 000 грн.

Загалом львівський ринок пропонує широкий діапазон оплати праці навіть у межах суміжних професій.

Найвищі суми доступні для кваліфікованих робітничих і транспортних посад, а також для фахівців із продажів і митного оформлення. В окремих вакансіях розрив між нижньою та верхньою межею досягає 90 000 грн, і рівень доходу залежить від досвіду, обсягу роботи та умов роботодавця.

Як змінювалась кількість резюме та вакансій

Як змінювалися зарплати за останні півроку (з травня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

Зарплатна динаміка у Львові була помірною. У травні медіана у вакансіях становила 28 500 грн, а очікування кандидатів — 30 000 грн. У жовтні пропозиції зросли до 29 500 грн, очікування не змінилися. У листопаді медіана пропозицій досягла 30 000 грн і зрівнялася з очікуваннями кандидатів.

Отже, пропозиції роботодавців за цей час зросли на 1 500 грн, а розрив із очікуваннями шукачів скоротився з 1 500 грн до нуля. Зростання було нерівним: у червні медіана становила 28 000 грн, у липні й серпні — 29 000 грн, у вересні й жовтні — 29 500 грн.

Як змінювалися кількість резюме та вакансій (з травня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

Кількість вакансій з травня по вересень поступово скорочувалася: з 8 835 до 8 397. У жовтні вона зросла до 8 800, що може свідчити про пожвавлення попиту після літа. Резюме протягом цього часу додавалося: з 36 565 у травні до 47 983 у жовтні. Тобто кандидатів ставало більше швидше, ніж вакансій.

Ринок праці у Львові залишається неоднорідним. У категоріях «Адміністративний персонал, водії, кур'єри», «Студенти, початок кар'єри» і «Продажі» кандидатів у кілька разів більше, ніж вакансій. У державних установах на 660 вакансій припадає лише 40 резюме, в охороні й безпеці — 535 резюме на 652 вакансії, тож роботодавці там мають обмежений вибір.

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