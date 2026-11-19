Редакція Dilo проаналізувала дані robota.ua, щоб оцінити ситуацію на українському ринку праці в листопаді 2026 року. Важливо враховувати, що загальнонаціональна сторінка зарплат платформи станом на листопад містить останні повні місячні дані за жовтень, тоді як окремі регіональні показники та зарплатні розриви оновлені вже в листопаді. У матеріалі розглянемо рівень оплати праці в різних містах і сферах, очікування шукачів та зміни за останні місяці.

Середня зарплата в Україні

Середня зарплата на українському ринку праці за вакансіями станом на листопад 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Станом на листопад зарплатна картина в Україні залишається неоднорідною. За даними Prozora.robota.ua, оновленими 15 листопада, медіана пропозицій по всій країні становить 30 000 грн (110 982 вакансії). Нижній квартиль дорівнює 19 000 грн, верхній — 45 000 грн. Медіана очікувань кандидатів — 25 000 грн (267 910 резюме).

Серед найбільших міст найвищі пропозиції в Києві: 37 500 грн. Далі йдуть

Дніпро (36 000 грн),

Львів, Харків та Одеса (по 30 000 грн),

Вінниця (27 500 грн),

Запоріжжя (26 280 грн),

Миколаїв і Черкаси (по 26 000 грн),

та Житомир (25 000 грн).

Отже, лише Київ і Дніпро перевищують загальноукраїнську медіану, три міста мають однаковий з нею показник, решта нижчі. Різниця між Києвом і Житомиром становить 12 500 грн, тобто Київ вищий у 1,5 раза.

Зарплатні очікування кандидатів і пропозиції роботодавців

Тож, у листопаді розрив між пропозиціями роботодавців і очікуваннями кандидатів по Україні становить 5 000 грн: 30 000 проти 25 000 грн. Це порівняння двох різних масивів даних: вакансії та резюме можуть стосуватися різних професій, рівнів досвіду й регіонів. Тому різниця не означає, що кожен шукач погоджується на зарплату нижчу за ринкову.У містах розрив неоднаковий:

Київ: 37 500 грн пропонують, 35 000 грн очікують, різниця 2 500 грн;

Одеса: 30 000 грн пропонують, 25 000 грн очікують, різниця 5 000 грн;

Львів: 30 000 грн пропонують і очікують, тобто різниці немає.

Отже, найближчі до балансу пропозиції та очікування у Львові, а найбільший розрив з міст, для яких є дані, в Одесі.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці України у листопаді 2026 року показує помітну різницю між кількістю відкритих позицій і кандидатів. За даними Prozora.robota.ua, медіанна зарплата становить:

30 000 грн за вакансіями (110 982 пропозиції);

25 000 грн за резюме (267 910 кандидатів).

Пропозиції роботодавців на 5 000 грн перевищують очікування кандидатів. Це не означає, що кожен шукач погоджується на нижчу оплату: медіани розраховано за різними наборами вакансій і резюме. Половина пропозицій припадає на діапазон від 19 000 до 45 000 грн.

Кількість вакансій на українському ринку праці станом на листопад 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Кандидатів більше, ніж вакансій: на одну відкриту позицію припадає приблизно 2,4 резюме. Фактична ситуація залежить від професії та відповідності кваліфікації вимогам роботодавця.

Кількість кандидатів на українському ринку праці станом на листопад 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Ринок неоднорідний і за містами. У всіх десяти найбільших містах резюме більше, ніж вакансій. Найменша різниця в Запоріжжі (2 745 вакансій і 6 032 резюме, приблизно 2,2 резюме на вакансію), найбільша в Одесі (4 465 вакансій і 19 913 резюме, приблизно 4,5).

Найпопулярніші сфери діяльності в Україні станом на листопад 2026 року

ТОП сфер діяльності в Україні по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Станом на листопад найбільше вакансій в Україні пропонують у п'яти сферах:

«Робочі спеціальності, персонал для дому»: 27 664 вакансії, медіана 22 000 грн;

«Виробництво, інженери, технології»: 23 165 вакансій, медіана 27 500 грн;

«Охорона, безпека, силові структури»: 20 904 вакансії, медіана 70 065 грн;

«Державні установи, місцеве самоврядування»: 20 368 вакансій, медіана 70 250 грн;

«Логістика, митниця, склад»: 18 589 вакансій, медіана 32 500 грн.

Найвищі зарплати пропонують у державному секторі й охороні, і саме там найбільший дефіцит кандидатів: у державних установах на 20 368 вакансій припадає лише 1 287 резюме, в охороні й безпеці — 7 624 резюме на 20 904 вакансії. Резюме менше, ніж вакансій, також у робочих спеціальностях і виробництві.

В інших категоріях кандидатів значно більше, ніж вакансій:

«Студенти, початок кар'єри, без досвіду»: 41 349 резюме на 9 644 вакансії, приблизно 4,3 на одну;

«Адміністративний персонал, водії, кур'єри»: 47 650 на 16 861, приблизно 2,8;

«Продажі, клієнт-менеджмент»: 30 652 на 12 193, приблизно 2,5;

«Торгівля»: 31 599 на 16 764, приблизно 1,9.

Отже, ринок праці України неоднорідний. Конкуренція між кандидатами найвища в масових і стартових професіях, а в державному секторі та охороні роботодавці конкурують за працівників.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Станом на листопад найбільше вакансій в Україні пропонують у категоріях «Робочі спеціальності, персонал для дому» (27 664 вакансії, медіана 22 000 грн), «Виробництво, інженери, технології» (23 165, 27 500 грн) та «Охорона, безпека, силові структури» (20 904, 70 065 грн). Найвищі медіани в державних установах (70 250 грн) і охороні (70 065 грн).

Найвищі пропозиції серед актуальних вакансій:

менеджер ЗЕД (автомобілі Chery) — 85 000 грн;

директор роздрібної філії — 50 000–80 000 грн;

OSINT-аналітик — 66 000 грн;

агроном — 60 000 грн;

супервайзер — 54 000 грн.

Помірніші, але також конкурентні пропозиції:

продавець-консультант техніки (ТРЦ) — 40 000–70 000 грн;

торговельний представник (службове авто) — 40 000–50 000 грн;

вантажник (нічна зміна) — 40 000–45 000 грн;

кур'єр із власним авто — 40 000 грн;

комірник на склад — 35 000 грн.

Отже, найбільше працівників шукають у робітничих і виробничих професіях з помірною оплатою. Найвищі зарплати пропонують у державному секторі й охороні, а також на окремих керівних і спеціалізованих посадах.

Як змінювалась кількість резюме та вакансій

Станом на листопад медіана зарплатних пропозицій в Україні становить 30 000 грн, а зарплатних очікувань кандидатів - 25 000 грн. Різниця між ними - 5 000 грн. Половина пропозицій припадає на діапазон від 19 000 до 45 000 грн.

Як змінювалися зарплати за останні півроку (з травня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

Очікування кандидатів розраховано за 267 910 резюме, а пропозиції роботодавців - за 110 982 вакансіями.

Як змінювалися кількість резюме та вакансій (з травня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

Резюме в Україні майже в 2,4 раза більше, ніж вакансій. Це поточний зріз, а не підсумок місяця, тож його не можна порівнювати з повними місячними показниками.

Роботодавці пропонують більше, ніж очікують кандидати, але конкуренція між шукачами висока. Найбільша вона в категорії «Студенти, початок кар'єри, без досвіду»: 41 349 резюме на 9 644 вакансії. У державних установах ситуація протилежна: 1 287 резюме на 20 368 вакансій.

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