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Virgin Galactic анонсировала первый коммерческий суборбитальный полет

Virgin Galactic анонсировала первый коммерческий суборбитальный полет

Компания космического туризма миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic сообщила, что в мае состоится тестовый полет четырех членов экипажа. Испытательный полет с участием коммерческих пассажиров намечен на конец июня 2023 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что акции компании подскочили на 4% после того, как она заявила, что майская миссия станет последним испытанием системы космических полетов, прежде чем она откроется для коммерческих услуг.

В мае прошлого года Virgin Galactic отложила начало коммерческих полетов к первому кварталу 2023 из-за кризиса в цепочке поставок и дефицита рабочей силы.

Космическая фирма объявила, что планирует миссию Galactic 01, не раскрывая имена участников и другие детали полета.

Перед первым коммерческим запуском планируется также провести испытательный полет с экипажем из четырех человек. Он запланирован на конец мая.

Первый пилотируемый суборбитальный запуск Virgin Galactic провела в июле 2021 года. Самолет-носитель WhiteKnightTwo поднял космолит Unity на высоту 15 километров, а затем корабль, закрепленный на корпусе самолета, включил ракетный двигатель и улетел самостоятельно. Среди участников запуска был основатель компании миллиардер Ричард Брэнсон.

После этого Virgin Galactic несколько раз откладывала первый коммерческий запуск и проводила только тестовые полеты. В мае 2022 года компания перенесла старт туристических полетов на первый квартал 2023 года, а затем – на второй квартал. При этом с 2018 года компания показала ущерб в $1,5 млрд.

После завершения длительной модернизации своего центрального туристического космического корабля в феврале Virgin Galactic снова открыла продажу билетов на полеты космических кораблей, установив цену на уровне 450 тысяч долларов на человека с первоначальным депозитом в 150 тысяч долларов.

В апреле 2023 года еще одна космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit, занимавшаяся запуском ракет в космос, подала заявление о банкротстве в США из-за недостаточного финансирования. Перед этим многих сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок. Однако позже фирма решила уволить около 85% персонала, поскольку не смогла привлечь новые инвестиции.

Автор:
Светлана Манько