Virgin Galactic анонсувала перший комерційний суборбітальний політ

Компанія космічного туризму мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic повідомила, що в травні відбудеться тестовий політ чотирьох членів екіпажу. Випробувальний політ за участю комерційних пасажирів заплановано на кінець червня 2023 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що акції компанії підскочили на 4% після того, як вона заявила, що травнева місія стане останнім випробуванням системи космічних польотів перед тим, як вона відкриється для комерційних послуг.

У травні минулого року Virgin Galactic відклала початок комерційних польотів до першого кварталу 2023 року через кризу в ланцюжку поставок і дефіцит робочої сили.

Наразі космічна фірма оголосила, що планує місію Galactic 01, не розкриваючи імена учасників та інші деталі польоту.

Перед першим комерційним запуском також планується провести випробувальний політ із екіпажем із чотирьох осіб. Його заплановано на кінець травня.

Перший пілотований суборбітальний запуск Virgin Galactic провела у липні 2021 року. Літак-носій WhiteKnightTwo підняв космоліт Unity на висоту 15 кілометрів, а потім корабель, закріплений на корпусі літака, увімкнув ракетний двигун і полетів самостійно. Серед учасників запуску був засновник компанії мільярдер Річард Бренсон.

Після цього Virgin Galactic кілька разів відкладала перший комерційний запуск та проводила лише тестові польоти. У травні 2022 року компанія перенесла старт туристичних польотів на перший квартал 2023 року, а потім – на другий квартал. При цьому з 2018 року компанія показала збиток у $1,5 млрд.

Після завершення тривалої модернізації свого центрального туристичного космічного корабля в лютому Virgin Galactic знову відкрила продаж квитків на польоти космічних кораблів, встановивши ціну на рівні 450 тисяч доларів на людину з початковим депозитом у 150 тисяч доларів.

У квітні 2023 року ще одна космічна компанія Річарда Бренсона Virgin Orbit, яка займалася запуском ракет у космос, подала заяву про банкрутство в США через недостатнє фінансування. Перед цим багатьох співробітників відправили в неоплачувану відпустку на невизначений термін. Однак пізніше фірма вирішила звільнити близько 85% персоналу, оскільки не змогла залучити нові інвестиції.