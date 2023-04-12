100 тысяч детей с Востока Украины Россия вывезла на "лечение"

Оккупанты продолжают принудительные "медосмотры" для детей на временно оккупированных территориях, которые служат для них основанием для депортации несовершеннолетних в РФ. Такую информацию озвучили в Центре украинского сопротивления.

Родители не могут отказаться от такого лечения, ведь тогда власть угрожает лишить их родительских прав.

Так, с начала 2023 года в Донецкой области осмотр прошли 75 тыс. детей и 39 тыс. вывезли из Украины в РФ. В Луганской области "осмотрели" 94 тыс. и у 66 тыс. "обнаружили патологию", после чего вывезли.

Зафиксированы случаи, когда врачи шантажируют родителей, требуя средства за то, чтобы не выявлять патологию.

На программу ”медицинского осмотра”, которую проводят свезенные врачи, Россия планирует потратить 1,4 млрд рублей.

Также оккупационные власти запустили дополнительные фонды, которые будут заниматься вывозом детей из региона в РФ на "образовательные программы".

Напомним, в апреле в Украине начали формировать международную коалицию для возвращения украинских детей-сирот и наказания виновных в преступлениях против украинских детей. В правительстве отметили, что Россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и незаконно вывезла на российскую территорию 4396 детей-сирот.

По состоянию на 6 апреля в Украине считается пропавшим без вести 381 ребенок. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в полицию поступило более 11 тысяч заявлений и сообщений об исчезновении детей. Большинство удалось обнаружить.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта 2023 г. выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.