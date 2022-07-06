62% американцев готовы к росту инфляции и цен на энергоносители ради помощи Украине

27% жителей США значительно готовы, а еще 35% готовы в некоторой степени к росту цен на энергоносители ради помощи их страны Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Университетом Мэриленда. Не особо готовы к этому 19% опрошенных, а совершенно не готовы еще 19%.

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При этом наблюдается большая разница в ответах в зависимости от политических предпочтений респондентов: о готовности к таким последствиям помощи Украине заявили 77% демократов, 67% независимых, но лишь 44% республиканцев.

В свою очередь, также 62% готовы и к росту инфляции в США из-за оказания ими помощи Украине, в том числе 26% - в значительной степени и 32% в некоторой степени. При этом среди демократов таковых оказалось 72%, среди независимых - 71%, а среди республиканцев - всего 38%.

В то же время к гибели американских солдат в ходе оказания помощи Украине готовы лишь 32% опрошенных, не особо готовы 26%, а совершенно не готовы 42%.

Однако среди не относящих себя к демократам или республиканцам о готовности к таким жертвам заявило все же большинство в 53%, а среди республиканцев большинство в 54% выступает категорически против.

При этом введение войск НАТО в Украину в случае продолжения российского вторжения в Украину поддерживают 39% респондентов, включая 45% демократов, 34% независимых и 32% республиканцев.

В то же время за обеспечение Украины военной техникой выступают 75% опрошенных, в том числе 88% демократов, 64% независимых и 63% республиканцев.

Введение НАТО бесполетной зоны над Украиной поддержали бы 65% американцев, в том числе 72% сторонников Демократической партии, 57% сторонников Республиканской и 65% остальных граждан.

Продолжение введения новых жестких экономических санкций против России имеет наибольшую поддержку американцев среди всех упомянутых в опросе мер - 87%. В частности, за это выступают 93% демократов, 83% республиканцев, но лишь 74% независимых.

Почти столько же - 86% - поддерживают активизацию США дипломатический усилий, чтобы положить конец российскому вторжению в Украину. В частности, такая позиция у 91% демократов, 82% республиканцев и 77% независимых.

Кроме того, американцев спрашивали о впечатлениях о действии сторон в войне в Украине. Так, 20% полагают, что Россия в ней побеждает, 29% - проигрывает, 37% - ни побеждает, ни проигрывает, а остальные 15% затруднились с ответом.

Украину же считают побеждающей 27%, проигрывающей - 20%, а ни такой, ни такой - 40%. Еще 13% ответили, что не знают. Мнение же о том, что НАТО преуспело в этой войне, поддерживают лишь 9%, не поддерживают 28%, нейтрально высказались 40%, а не смогли ответить 23%.

Опрос проводился 22–28 июня среди 2208 респондентов в онлайн-режиме на основе репрезентативной на национальном уровне выборки, погрешность составляет 2,1%.

Отметим при этом, что в мае аналогичный опрос показал падение согласия американцев на удорожание энергоносителей ради помощи Украине до 59% (с 73% в марте), а на рост инфляции - до 52% (с 65% в марте).

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