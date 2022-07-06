62% американців готові до зростання інфляції та цін на енергоносії заради допомоги Україні

27% жителів США значно готові, а ще 35% готові до певної міри до зростання цін на енергоносії заради допомоги їх країни Україні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Університетом Меріленду. Не надто готові до цього 19% опитаних, а зовсім не готові ще 19%.

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При цьому спостерігається велика різниця у відповідях залежно від політичних уподобань респондентів: про готовність до таких наслідків допомоги Україні заявили 77% демократів, 67% незалежних, але лише 44% республіканців.

У свою чергу, також 62% готові і до зростання інфляції в США через надання ними допомоги Україні, зокрема 26% значною мірою та 32% деякою мірою. При цьому серед демократів таких виявилося 72%, серед незалежних - 71%, а серед республіканців - всього 38%.

Водночас до загибелі американських солдатів під час надання допомоги Україні готові лише 32% опитаних, не надто готові 26%, а зовсім не готові 42%.

Однак серед тих, хто не відносить себе до демократів або республіканців, про готовність до таких жертв заявила все ж таки більшість у 53%, а от серед республіканців більшість у 54% виступає категорично проти.

При цьому введення військ НАТО в Україну у разі продовження російського вторгнення в Україну підтримують 39% респондентів, включаючи 45% демократів, 34% незалежних та 32% республіканців.

Водночас за забезпечення України військовою технікою виступають 75% опитаних, зокрема 88% демократів, 64% незалежних та 63% республіканців.

Запровадження НАТО безпольотної зони над Україною підтримало б 65% американців, у тому числі 72% прихильників Демократичної партії, 57% прихильників Республіканської та 65% інших громадян.

Продовження введення нових жорстких економічних санкцій проти Росії має найбільшу підтримку американців серед усіх згаданих в опитуванні заходів – 87%. Зокрема за це виступають 93% демократів, 83% республіканців, але лише 74% незалежних.

Майже стільки - 86% - підтримують активізацію США дипломатичних зусиль, щоб покласти край російському вторгненню в Україну. Зокрема, таку позицію мають 91% демократів, 82% республіканців і 77% незалежних.

Крім того, американців запитували про враження щодо дій сторін у війні в Україні. Так, 20% вважають, що Росія в ній перемагає, 29% - програє, 37% - ані перемагає, ані програє, а решті 15% не визначилися з відповіддю.

Україну ж вважають перемагаючою 27%, програючою - 20%, ані такою, ані такою - 40%. Ще 13% відповіли, що просто не знають. Думку про те, що НАТО досягло успіху в цій війні, підтримують лише 9%, не підтримують 28%, нейтрально висловилися 40%, а не змогли відповісти 23%.

Опитування проводилося 22–28 червня серед 2208 респондентів в онлайн-режимі на основі репрезентативної на національному рівні вибірки, похибка становить 2,1%.

Зазначимо, що в травні аналогічне опитування показало падіння згоди американців на подорожчання енергоносіїв заради допомоги Україні до 59% (з 73% у березні), а на зростання інфляції - до 52% (з 65% у березні).

Джерело фото: ua.depositphotos.com