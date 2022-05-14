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"Болеем за наших!": Зеленский призвал Европу поддержать Украину в финале "Евровидения"
Президент Владимир Зеленский призвал Европу поддержать представителя от Украины на "Евровидении 2022" группу Kalush Orchestra.
Об этом глава государства сказал в видеообращении.
"Совсем скоро в финале "Евровидения" континент и весь мир услышат наше родное слово. Верю, что в конце концов этим словом будет "победа"! Европа, голосуй за Kalush Orchestra — №12! Болеем за наших! Болеем за Украину!" - сказал Владимир Зеленский.
Стоит отметить, что сегодня, 14 мая, состоится финал международного песенного конкурса "Евровидение 2022". На этом этапе соревнования остается 25 участников, каждый из которых имеет порядковый номер выступления и песню, которой они будут покорять зрителей. Группа Kalush Orchestra выступают двенадцатыми.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 11 мая украинская группа Kalush Orchestra прошла в финал международного песенного конкурса Евровидения-2022, проходящего в итальянском Турине. Музыканты исполнили песню "Стефания" под 6 порядковым номером среди 17 конкурсантов.
Кроме них в финал прошли представители Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Азербайджана, Польши, Финляндии, Эстонии, Австралии, Швеции, Румынии и Сербии.