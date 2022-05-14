- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
"Вболіваємо за наших!": Зеленський закликав Європу підтримати Україну у фіналі "Євробачення"
Президент Володимир Зеленський закликав Європу підтримати представника від України на "Євробаченні 2022" гурт Kalush Orchestra.
Про це голова держави сказав у відеозверненні.
"Зовсім скоро у фіналі "Євробачення" континент і весь світ почують наше рідне слово. Вірю, що врешті-решт цим словом буде "перемога"! Європо, голосуй за Kalush Orchestra — №12! Вболіваємо за наших! Вболіваємо за Україну!" - сказав Володимир Зеленський.
Варто зазначити, що сьогодні, 14 травня, відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022". На цьому етапі змагання залишається 25 учасників, у кожного з яких є порядковий номер виступу і пісня, якою вони будуть підкорювати глядачів. Гурт Kalush Orchestra виступають дванадцятими.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 11 травня український гурт Kalush Orchestra пройшов до фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022, що проходить в італійському Турині. Музиканти виконали пісню "Стефанія" під 6 порядковим номером серед 17 конкурсантів.
Крім них, у фінал пройшли представники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, Молдови, Нідерландів, Бельгії, Чехії, Азербайджану, Польщі, Фінляндії, Естонії, Австралії, Швеції, Румунії та Сербії.