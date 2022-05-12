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Хто пройшов у фінал Євробачення: стали відомі усі учасники
За підсумками другого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022, що проходить в італійському Турині, 12 травня визначилася друга десятка учасників, що пройшли у фінал.
На відміну від першого півфіналу 10 травня, в якому взяли участь представники 17 країн (без вигнаної з конкурсу Росії), у четвер виступи своїх артистів представили 18 держав.
При цьому у телеголосуванні брали участь також жителі Німеччини, Іспанії та Великої Британії, які завжди проходять у фінал автоматично. У результаті на підставі оцінок національних журі та голосування глядачів були відібрані наступні 10 фіналістів:
Jérémie Makiese - Miss You (Бельгія)
We Are Domi - Lights Off (Чехія)
Nadir Rustamli - Fade To Black (Азербайджан)
Krystian Ochman - River (Польща)
The Rasmus - Jezebel (Фінляндія)
Stefan Airapetjan - Hope (Естонія)
Sheldon Riley - Not The Same (Австралія)
Cornelia Jakobs - Hold Me Closer (Швеція)
WRS - Llámame (Румунія)
Konstrakta - In Corpore Sano (Сербія)
Відповідно, не пройшли у фінал:
Michael Ben David - IM (Ізраїль)
Circus Mircus - Lock Me In (Грузія)
Emma Muscat - I Am What I Am (Мальта)
Achille Lauro - Stripper (Сан-Маріно)
Andromache Dimitropoulou - Ela (Кіпр)
Brooke Scullion - That's Rich (Ірландія)
Andrea Koevska - Circles (Північна Македонія)
Vladana Vučinić - Breathe (Чорногорія)
З першого ж півфіналу пройшли у фінал такі композиції:
Rosa Linn - Snap (Вірменія)
Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together (Греція)
Systur - Með hækkandi sól (Ісландія)
Monika Liu - Sentimentai (Литва)
Zdob și Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul (Молдова)
S10 - De diepte (Нідерланди)
Subwoolfer - Give That Wolf a Banana (Норвегія)
Maro - Saudade, saudade (Португалія)
Kalush Orchestra - Стефанія (Україна)
Marius Bear - Boys Do Cry (Швейцарія)
Крім того, у ньому братимуть участь представники країн "великої п'ятірки":
Sam Ryder - Space Man (Велика Британія)
Malik Harris - Rockstars (Німеччина)
Chanel - SloMo (Іспанія)
Mahmood & Blanco - Brividi (Італія)
Alvan & Ahez - Fulenn (Франція)
Зазначимо, що букмекери максимально однозначно пророкували прохід Kalush Orchestra до фіналу Євробачення, а також дають і рекордну ймовірність перемоги Україні на цьогорічному конкурсі - на сьогодні вона становить вже близько 56%. Найближчими ж конкурентами українській групі називаються згадані виконавці із Великобританії, Італії та Швеції.