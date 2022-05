Хто пройшов у фінал Євробачення: стали відомі усі учасники

За підсумками другого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022, що проходить в італійському Турині, 12 травня визначилася друга десятка учасників, що пройшли у фінал.

На відміну від першого півфіналу 10 травня, в якому взяли участь представники 17 країн (без вигнаної з конкурсу Росії), у четвер виступи своїх артистів представили 18 держав.

При цьому у телеголосуванні брали участь також жителі Німеччини, Іспанії та Великої Британії, які завжди проходять у фінал автоматично. У результаті на підставі оцінок національних журі та голосування глядачів були відібрані наступні 10 фіналістів:

Jérémie Makiese - Miss You (Бельгія)

We Are Domi - Lights Off (Чехія)

Nadir Rustamli - Fade To Black (Азербайджан)

Krystian Ochman - River (Польща)

The Rasmus - Jezebel (Фінляндія)

Stefan Airapetjan - Hope (Естонія)

Sheldon Riley - Not The Same (Австралія)

Cornelia Jakobs - Hold Me Closer (Швеція)

WRS - Llámame (Румунія)

Konstrakta - In Corpore Sano (Сербія)

Відповідно, не пройшли у фінал:

Michael Ben David - IM (Ізраїль)

Circus Mircus - Lock Me In (Грузія)

Emma Muscat - I Am What I Am (Мальта)

Achille Lauro - Stripper (Сан-Маріно)

Andromache Dimitropoulou - Ela (Кіпр)

Brooke Scullion - That's Rich (Ірландія)

Andrea Koevska - Circles (Північна Македонія)

Vladana Vučinić - Breathe (Чорногорія)

З першого ж півфіналу пройшли у фінал такі композиції:

Rosa Linn - Snap (Вірменія)

Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together (Греція)

Systur - Með hækkandi sól (Ісландія)

Monika Liu - Sentimentai (Литва)

Zdob și Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul (Молдова)

S10 - De diepte (Нідерланди)

Subwoolfer - Give That Wolf a Banana (Норвегія)

Maro - Saudade, saudade (Португалія)

Kalush Orchestra - Стефанія (Україна)

Marius Bear - Boys Do Cry (Швейцарія)

Крім того, у ньому братимуть участь представники країн "великої п'ятірки":

Sam Ryder - Space Man (Велика Британія)

Malik Harris - Rockstars (Німеччина)

Chanel - SloMo (Іспанія)

Mahmood & Blanco - Brividi (Італія)

Alvan & Ahez - Fulenn (Франція)

Зазначимо, що букмекери максимально однозначно пророкували прохід Kalush Orchestra до фіналу Євробачення, а також дають і рекордну ймовірність перемоги Україні на цьогорічному конкурсі - на сьогодні вона становить вже близько 56%. Найближчими ж конкурентами українській групі називаються згадані виконавці із Великобританії, Італії та Швеції.