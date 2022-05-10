Український гурт Kalush Orchestra пройшов до фіналу Євробачення: хто ще потрапив до десятки

Український гурт Kalush Orchestra пройшов до фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022, що проходить в італійському Турині. Музиканти виконали пісню "Стефанія" під 6 порядковим номером серед 17 конкурсантів.

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Крім них, у фінал пройшли представники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, Молдови та Нідерландів.

Зазначимо, що другу десятку півфіналістів буде відібрано для фіналу 12 травня. На відміну від шоу у вівторок, українці тоді не зможуть проголосувати за ту чи іншу пісню, оскільки у півфіналах це можна робити лише з номерів країн-учасниць.

У фіналі ж, який пройде 14 травня, братимуть участь представники 25 країн, включаючи Італію, Францію, Німеччину, Великобританію та Іспанію, які туди потрапляють автоматично.

Таким чином, пройшли у фінал композиції:

Rosa Linn - Snap (Вірменія)

Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together (Греція)

Systur - Með hækkandi sól (Ісландія)

Monika Liu - Sentimentai (Литва)

Zdob și Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul (Молдова)

S10 - De diepte (Нідерланди)

Subwoolfer - Give That Wolf a Banana (Норвегія)

Maro - Saudade, saudade (Португалія)

Kalush Orchestra - Стефанія (Україна)

Marius Bear - Boys Do Cry (Швейцарія)

Не пройшли ж наступні учасники:

Lumix feat. Pia Maria - Halo (Австрія)

Ronela Hajati - Sekret (Албанія)

Intelligent Music Project - Intention (Болгарія)

Reddi - The Show (Данія)

Citi Zēni - Eat Your Salad (Латвія)

LPS - Disko (Словенія)

Mia Dimšić - Guilty Pleasure (Хорватія)

Зазначимо, що букмекери максимально однозначно пророкували прохід Kalush Orchestra до фіналу Євробачення. Більше того, вони дають і рекордну ймовірність перемоги Україні на конкурсі цього року.

Нагадаємо, що до участі Kalush Orchestra в Євробаченні-2022 організатори українського відбору, що пройшов у лютому, прийшли не одразу, оскільки переміг на ньому не цей колектив, а співачка Аліна Паш.

Проте вона, як виявилося, подала організаторам фальшиву довідку про законність свого візиту до Криму у 2015 році, про який заявляла ще у 2019 році, але наявність якого суперечила правилам допуску до відбору. Через це вони постфактум виключили співачку з учасників конкурсу та відповідно скасували її перемогу, після чого звернулися саме до Kalush Orchestra з пропозицією про представлення України на Євробаченні.