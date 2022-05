Украинская группа Kalush Orchestra прошла в финал Евровидения: кто еще попал в десятку

Украинская группа Kalush Orchestra прошла в финал международного песенного конкурса Евровидение-2022, проходящий в итальянском Турине. Музыканты исполнили песню "Стефанія" под 6-м порядковым номером среди 17 конкурсантов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Кроме них, в финал прошли представители Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы и Нидерландов.

Отметим, что вторая десятка полуфиналистов будет отобрана для финала 12 мая. В отличие от шоу во вторник, украинцы тогда не смогут проголосовать за ту или иную песню, поскольку в полуфиналах это можно делать лишь с номеров стран-участниц.

В финале же, который пройдет 14 мая, будет участвовать представители 25 стран, включая Италию, Францию, Германию, Великобританию и Испанию, попадающие туда автоматически.

Таким образом, прошли в финал композиции:

Rosa Linn - Snap (Армения)

Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together (Греция)

Systur - Með hækkandi sól (Исландия)

Monika Liu - Sentimentai (Литва)

Zdob și Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul (Молдова)

S10 - De diepte (Нидерланды)

Subwoolfer - Give That Wolf a Banana (Норвегия)

Maro - Saudade, saudade (Португалия)

Kalush Orchestra - Стефанія (Украина)

Marius Bear - Boys Do Cry (Швейцария)

Не прошли же следующие участники:

Lumix feat. Pia Maria - Halo (Австрия)

Ronela Hajati - Sekret (Албания)

Intelligent Music Project - Intention (Болгария)

Reddi - The Show (Дания)

Citi Zēni - Eat Your Salad (Латвия)

LPS - Disko (Словения)



Отметим, что букмекеры максимально однозначно предсказывали проход Kalush Orchestra в финал Евровидения. Более того, они дают и рекордную вероятность победы Украине на конкурсе в этом году.

Напомним, что к участию Kalush Orchestra в Евровидении-2022 организаторы прошедшего в феврале украинского отбора пришли не сразу, поскольку победил на нем не этот коллектив, а певица Алина Паш.

Однако та, как оказалось, подала организаторам фальшивую справку о законности своего визита в Крым в 2015 году, о котором заявляла еще в 2019 году, но наличие которого противоречило правилам допуска к отбору. Из-за этого они постфактум исключили исполнительницу из участников конкурса и, соответственно, отменили ее победу, после чего обратились именно к Kalush Orchestra с предложением о представлении Украины на Евровидении.