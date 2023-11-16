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"Чем больше снарядов - тем больше сохраненных жизней": Роман Бочкала обсудил с Валерием Залужным украинское вооружение
Волонтер и военный корреспондент Роман Бочкала провел встречу с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, в ходе которой стороны обсудили вопросы поставки оружия украинским военным.
Об этом Роман Бочкала сообщил на своей странице в Facebook.
"Немного военной математики. Чем больше снарядов - тем больше сохраненных жизней. Безжалостно работающая закономерность. Чем меньше снарядов - тем больше потери. Взаимосвязь - железная", - рассказал он.
Особое внимание уделили 122 мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядам. Залужный раскрыл военному журналисту некоторые статистические данные, объясняющие, почему Силы обороны Украины нуждаются больше именно в таких снарядах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Украинская артиллерия использует снаряды калибра 122 мм при работе с прицельными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения – 15 400 м) и самоходной артиллерийской установкой 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения – 15 200 м).
О последней передаче украинским военным 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов отчитывалась пресс-служба "Украинской бронетехники", в сентябре 2023 года.
"22 сентября тысячи новых дефицитных 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом были доставлены Силам обороны. Эти боеприпасы крайне необходимы для поддержки украинских наступательных операций и освобождения от российских оккупантов временно захваченных ими территорий", - говорилось тогда в сообщении.
Выстрел калибра 122 мм предназначен для поражения живой силы противника на открытой местности или в укрытиях полевого типа.
Подытоживая разговор с Залужным, Роман Бочкала добавил: "Верю в победу, но не верю, что победа возможна без достаточного количества бк. Мир должен это понимать. Потому что наши ребята делают все возможное и даже больше. Верю в Вооруженные силы! Верю в Залужного!!".
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках проекта "OneWay" команда БФ "Батальон Волонтер" при содействии MK Foundation передала автомобиль, который будет служить на южном направлении.