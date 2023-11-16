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“Чим більше снарядів - тим більше збережених життів”: Роман Бочкала обговорив із Валерієм Залужним українське озброєння
Волонтер та військовий кореспондент Роман Бочкала провів зустріч з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, під час якої сторони обговорили питання постачання зброї українським військовим.
Про це Роман Бочкала повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Трохи військової математики. Чим більше снарядів - тим більше збережених життів. Безжально працююча закономірність. Чим менше снарядів - тим більші втрати. Взаємозалежність – залізна", - розповів він.
Особливу увагу приділили 122 мм осколково-фугасним артилерійським снарядам. Залужний розкрив військовому журналісту деякі статистичні дані, які пояснюють, чому Сили оборони України потребують більше саме таких снарядів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Українська артилерія використовує снаряди калібру 122 мм під час роботи з прицільними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження - 15 400 м) та самохідною артилерійською установкою 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження - 15 200 м).
Про останню передачу українським військовим 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів звітувала пресслужба "Української бронетехніки", у вересні 2023 року.
"22 вересня тисячі нових дефіцитних 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом було доставлено Силам оборони. Ці боєприпаси вкрай необхідні для підтримки українських наступальних операцій та звільнення від російських окупантів тимчасово захоплених ними територій", — йшлося тоді у повідомленні компанії.
Постріл калібру 122 мм призначений для ураження живої сили противника на відкритій місцевості або в укриттях польового типу.
Підсумовуючи розмову з Залужним, Роман Бочкала додав: "Вірю у перемогу, але не вірю, що перемога можлива без достатньої кількості бк. Світ повинен це розуміти. Бо наші хлопці роблять все можливе та навіть більше. Вірю у Збройні сили! Вірю у Залужного!!".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у рамках проєкту "OneWay" команда БФ "Батальйон Волонтер" за сприяння MK Foundation передала автівку, яка служитиме на південному напрямку.