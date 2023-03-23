Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам со вторым гражданством

Чехия продлила до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз гражданам РФ и Беларуси, который был введен вскоре после 24 февраля 2022 года. Запрет расширен также на россиян и белорусов, имеющих паспорта других стран.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Отмечается, что правительство Чехии одобрило предложение Министерства иностранных дел продлить до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз и разрешений на длительное проживание в республике гражданам РФ и Беларуси, которое было введено вскоре после 24 февраля 2022 года.

В то же время, запрет расширен также на россиян и белорусов, имеющих паспорта других стран.

Визы и разрешения на длительное проживание в Чехии будут предоставляться гражданам России и Беларуси только в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям.

Также Чехия запретила гражданам этих стран безвизовый транзит через свои аэропорты и прямой въезд на территорию Чехии российских туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Отметим, правила въезда и пребывания россиян в стране изменило и правительство Казахстана. Гражданам России, Белоруссии, Армении и Кыргызстана будет разрешено находиться в республике не более 90 дней.

А Сейм Литвы в первом чтении утвердил правовые акты, запрещающие гражданам России и Беларуси подавать заявления на гражданство и покупать недвижимость.