Чехія не видаватиме візи росіянам та білорусам з другим громадянством

Чехія продовжила до 31 березня 2024 року заборону на видачу віз громадянам РФ та Білорусі, яку було введено невдовзі після 24 лютого 2022 року. Заборона розширена також на росіян та білорусів, які мають паспорти інших країн.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що уряд Чехії схвалив пропозицію Міністерства закордонних справ продовжити до 31 березня 2024 року заборону на видачу віз та дозволів на довготривале проживання в республіці громадянам РФ та Білорусі, яку було введено невдовзі після 24 лютого 2022 року.

Водночас заборона розширена також на росіян та білорусів, які мають паспорти інших країн.

Візи та дозволи на довготривале проживання в Чехії надаватимуться громадянам Росії і Білорусі лише у виняткових випадках, наприклад з гуманітарних міркувань.

Також Чехія заборонила громадянам цих країн безвізовий транзит через свої аеропорти та прямий в'їзд на територію Чехії російських туристів із країн, які не входять до Шенгенської зони.

Зазначимо, правила в'їзду та перебування росіян у країні змінив і уряд Казахстану. Громадянам Росії, Білорусі, Вірменії та Киргизстану буде дозволено перебувати в республіці не більше 90 днів.

А Сейм Литви у першому читанні затвердив правові акти, які забороняють громадянам Росії та Білорусі подавати заяви на громадянство і купувати нерухомість.