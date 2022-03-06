Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Общество
Дата публикации

Число беженцев из Украины превысило 1,5 млн — ООН

Число беженцев из Украины превысило 1,5 млн
Число беженцев из Украины превысило 1,5 млн

Число беженцев, которые покинули Украину после начала Россией 24 февраля полномасштабной войны, превысило 1,5 млн человек.

Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Более 1,5 миллиона беженцев из Украины перебрались в соседние страны за 10 дней — это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны", – отметил он в Twitter.

Отметим, Евросоюз выделяет первый транш помощи беженцам из Украины в размере 500 млн евро. Это позволит обеспечить достойные условия пребывания украинцев, находящих убежище в ЕС в результате российской агрессии.

Отметим, в ЕС решили выдавать беженцам из Украины вид на жительство и право на работу. Как пояснили накануне в Еврокомиссии, в соответствии с ее предложением, тем, кто бежит от войны, будет предоставлена временная защита в ЕС, в частности, вид на жительство и доступ к образованию и рынку труда.

Напомним, венгерская авиакомпания Wizzair приглашает украинских беженцев на работу. В пакет, который авиаперевозчик анонсирует в соцсети, входит переезд, размещение на 30 дней в гостинице, а также содействие в получении лицензии на работу в Будапеште.

Автор:
Светлана Манько