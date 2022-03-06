Число беженцев из Украины превысило 1,5 млн — ООН

Число беженцев, которые покинули Украину после начала Россией 24 февраля полномасштабной войны, превысило 1,5 млн человек.

Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Более 1,5 миллиона беженцев из Украины перебрались в соседние страны за 10 дней — это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны", – отметил он в Twitter.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022

Отметим, Евросоюз выделяет первый транш помощи беженцам из Украины в размере 500 млн евро. Это позволит обеспечить достойные условия пребывания украинцев, находящих убежище в ЕС в результате российской агрессии.

Отметим, в ЕС решили выдавать беженцам из Украины вид на жительство и право на работу. Как пояснили накануне в Еврокомиссии, в соответствии с ее предложением, тем, кто бежит от войны, будет предоставлена временная защита в ЕС, в частности, вид на жительство и доступ к образованию и рынку труда.

Напомним, венгерская авиакомпания Wizzair приглашает украинских беженцев на работу. В пакет, который авиаперевозчик анонсирует в соцсети, входит переезд, размещение на 30 дней в гостинице, а также содействие в получении лицензии на работу в Будапеште.