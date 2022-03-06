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Суспільство
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Число біженців з України перевищило 1,5 млн — ООН

Число біженців з України перевищило 1,5 млн
Число біженців з України перевищило 1,5 млн

Число біженців, які залишили Україну після початку Росією 24 лютого повномасштабної війни, перевищило 1,5 млн людей.

Про це повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.

"Понад 1,5 мільйона біженців з України перебралися до сусідніх країн за 10 днів — це найшвидша криза з біженцями в Європі з часів Другої світової війни", — зазначив він у Twitter.

Зазначимо, Євросоюз виділяє перший транш допомоги біженцям з України у розмірі 500 млн євро. Це дозволить забезпечити гідні умови перебування українців, які знаходять притулок у ЄС внаслідок російської агресії.

Зазначимо, у ЄС вирішили видавати біженцям з України посвідка на проживання та право на роботу. Як пояснили напередодні в Єврокомісії, відповідно до її пропозиції, тим, хто тікає від війни, буде надано тимчасовий захист у ЄС, зокрема дозвіл на проживання та доступ до освіти та ринку праці.

Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizzair   запрошує українських біженців на роботу. У пакет, який авіаперевізник анонсує у соцмережі, входить переїзд, розміщення на 30 днів у готелі, а також сприяння отриманню ліцензії на роботу в Будапешті.

Автор:
Світлана Манько