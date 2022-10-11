Число погибших из-за ракетных обстрелов РФ возросло до 19, травмированы 105 человек

Число погибших в результате ракетной атаки РФ возросло до 19, еще 105 человек травмированы, обесточенными остаются 301 населенный пункт. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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" Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. По предварительным данным погибли 19 человек, еще 105 были травмированы " , - говорится в сообщении.

ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлечены 22 электростанции. По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение до 3 тыс. 571 населенного пункта в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

Утром 10 октября Россия ударила ракетами по разным регионам Украины, есть погибшие и пострадавшие. Из-за многочисленных ударов была повреждена энергетическая инфраструктура. "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений потребителей, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.