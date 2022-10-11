Кількість загиблих через ракетні обстріли РФ зросла до 19, травмовані 105 осіб

Кількість загиблих в результаті ракетної атаки РФ зросла до 19, ще 105 осіб травмовані, знеструмленими залишаються 301 населений пункт. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. За попередніми даними загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані", - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції. За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тис. 571 населеного пункту у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

Зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами по різним регіонам України, є загиблі та постраждалі. Через численні удари була пошкоджена енергетична інфраструктура. "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень споживачів, мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.