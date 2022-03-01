Что украинцам делать с захваченными российскими танками: в НАПК разъяснили нюансы в законодательстве

Украинцы активно публикуют в соцсетях видео и фото захваченных российский танков или БТР. В свою очередь в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что декларировать такое имущество не нужно, ведь его стоимость не превышает 100 прожиточных минимумов (248 100 грн).

Так как российская военная техника достаточно дешевая, в случае захвата танков или БТР оккупантов вносить изменения в декларацию в течение 10 дней не нужно.

"Если же говорить буквой закона, боевые трофеи не подлежат отражению в декларации", — добавили в НАПК, ссылаясь на действующее законодательство.

Технику оккупантов не нужно декларировать еще потому, что мирные жители захватывают ее без заключения какого-либо вида сделки, а в связи с началом полномасштабной войны между Украиной и РФ.

"Благодаря мужеству и победе защитников Украины вражеская военная техника обычно попадает к вам уже уничтоженной и выведенной из строя, из-за чего невозможно провести ее оценку в соответствии с законом "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине". Следовательно, невозможно и выяснить, сколько стоит такое имущество", — назвали еще одну причину в НАПК.

Тем временем Вооруженные Силы Украины сжигают колонны вражеской техники и сбивают самолеты российской армии. В частности, сегодня, 1 марта, во время авианалета ВВС РФ на Васильков и Бровары украинские летчики-истребители сбили два российских самолета, еще три самолета сбили зенитные ракетные дивизионы С-300.

Ранее в районе города Глухова украинские военные применили противотанковые комплексы Javelin и разгромили колонну бронетехники РФ.