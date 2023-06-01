Дело экс-мэра Брянки, возглавившего оккупационную администрацию Северодонецка, передали в суд

Управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях завершило расследование по факту коллаборационной деятельности бывшего мэра Брянки Луганской области Николая Моргунова, который в июле 2022 года стал "исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка ЛНР".

Как отмечают в спецслужбе, сразу после начала российской агрессии в 2014 году он перешел на сторону пророссийских группировок и возглавил оккупационные власти в своем городе, где базировалась группировка "Брянка СССР", известная мародерством и зверствами в отношении гражданского населения.

"В настоящее время рашистский назначенец выполняет административно-распорядительные функции, способствует утверждению оккупационного режима и имитирует "налаживание мирной жизни" в полуразрушенном Северодонецке. В неспособности оккупантов провести работы по восстановлению, обеспечить население электричеством, теплом, водой и газом обвиняет украинские власти", - указывает СБУ.

Моргунова обвиняют по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти на оккупированной территории).

Кроме того, СБУ направила в суд дела против еще двух оккупационных функционеров, в том числе бывшего начальника отдела молодежи и спорта Северодонецкой военно-гражданской администрации.

"Не желая "портить карьеру" из-за войны и оккупации, чиновник согласился на предложенную врагом одноименную должность в оккупационной "администрации города Северодонецк ЛНР", - отмечается в сообщении.

Кроме того, это бывшая чиновница отдела образования, молодежи и спорта Троицкого поселкового совета, после оккупации поселка добровольно пошедшая на сотрудничество с врагом и занявшая должность "начальника управления труда и социальной защиты населения" в так называемой "администрации Троицкого района ЛНР". Оба они тоже обвиняются в коллаборационной деятельности, а также объявлены в розыск.

Отметим, что о подозрении Моргунову было сообщено 29 сентября 2022 года. В то же время в июле того же года сообщалось о подозрении 24-летнему Марку Воржеву, который, как отмечалось в документе, еще в июне вступил в должность так называемого "исполняющего обязанности главы" в "администрации Северодонецка". Впрочем, стоит заметить, что публичных свидетельств о замене оккупантами последнего на первого, как ни странно, нет.