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Справу ексмера Брянки, що очолив окупаційну адміністрацію Сєвєродонецька, передали до суду
Управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях завершила розслідування за фактом колабораційної діяльності колишнього мера Брянки Луганської області Миколи Моргунова, який у липні 2022 року став "виконувачем обов’язків голови адміністрації Сєвєродонецька ЛНР".
Як зазначають у спецслужбі, одразу після початку російської агресії в 2014 році він перейшов на бік проросійських угруповань і очолив окупаційну владу у своєму місті, де базувалося угруповання "Брянка СССР", відоме мародерством і звірствами щодо цивільного населення.
"Наразі рашистський призначенець виконує адміністративно-розпорядчі функції, сприяє утвердженню окупаційного режиму та імітує "налагодження мирного життя" у напівзруйнованому Сєвєродонецьку. У нездатності окупантів провести роботи з відновлення, забезпечити населення електрикою, теплом, водою та газом звинувачує українську владу", - вказує СБУ.
Моргунова звинувачують за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади на окупованій території).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, СБУ скерувала до суду справи проти ще двох окупаційних функціонерів, зокрема колишнього начальника відділу молоді та спорту Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації.
"Не бажаючи "псувати кар’єру" через війну та окупацію, чиновник погодився на запропоновану ворогом однойменну посаду в окупаційній "адміністрації міста Сєвєродонецьк ЛНР", - зазначається в повідомленні.
Крім того, це колишня посадовиця відділу освіти, молоді та спорту Троїцької селищної ради, яка після окупації селища добровільно пішла на співпрацю з ворогом і обійняла посаду "начальника управління праці та соціального захисту населення" у так званій "адміністрації Троїцького району ЛНР". Обох теж звинувачують у колабораційній діяльності, також вони оголошені в розшук.
Зазначимо, що про підозру Моргунову було оголошено 29 вересня 2022 року. Натомість до цього, в липні того ж року повідомлялося про підозру 24-річному Марку Воржеву, який, як зазначалося в документі, ще в червні обійняв посаду так званого "виконуючого обов'язки голови" в "адміністрації Сєвєродонецька". Втім, публічних свідоцтв щодо заміни окупантами останнього на першого, як не дивно, немає.