Справу ексмера Брянки, що очолив окупаційну адміністрацію Сєвєродонецька, передали до суду

Управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях завершила розслідування за фактом колабораційної діяльності колишнього мера Брянки Луганської області Миколи Моргунова, який у липні 2022 року став "виконувачем обов’язків голови адміністрації Сєвєродонецька ЛНР".

Як зазначають у спецслужбі, одразу після початку російської агресії в 2014 році він перейшов на бік проросійських угруповань і очолив окупаційну владу у своєму місті, де базувалося угруповання "Брянка СССР", відоме мародерством і звірствами щодо цивільного населення.

"Наразі рашистський призначенець виконує адміністративно-розпорядчі функції, сприяє утвердженню окупаційного режиму та імітує "налагодження мирного життя" у напівзруйнованому Сєвєродонецьку. У нездатності окупантів провести роботи з відновлення, забезпечити населення електрикою, теплом, водою та газом звинувачує українську владу", - вказує СБУ.

Моргунова звинувачують за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади на окупованій території).

Крім того, СБУ скерувала до суду справи проти ще двох окупаційних функціонерів, зокрема колишнього начальника відділу молоді та спорту Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації.

"Не бажаючи "псувати кар’єру" через війну та окупацію, чиновник погодився на запропоновану ворогом однойменну посаду в окупаційній "адміністрації міста Сєвєродонецьк ЛНР", - зазначається в повідомленні.

Крім того, це колишня посадовиця відділу освіти, молоді та спорту Троїцької селищної ради, яка після окупації селища добровільно пішла на співпрацю з ворогом і обійняла посаду "начальника управління праці та соціального захисту населення" у так званій "адміністрації Троїцького району ЛНР". Обох теж звинувачують у колабораційній діяльності, також вони оголошені в розшук.

Зазначимо, що про підозру Моргунову було оголошено 29 вересня 2022 року. Натомість до цього, в липні того ж року повідомлялося про підозру 24-річному Марку Воржеву, який, як зазначалося в документі, ще в червні обійняв посаду так званого "виконуючого обов'язки голови" в "адміністрації Сєвєродонецька". Втім, публічних свідоцтв щодо заміни окупантами останнього на першого, як не дивно, немає.